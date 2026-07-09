Знову рання поразка. Вероніка Подрез не змогла подолати стадію другого кола 50-тисячника в Португалії

Українська тенісистка Вероніка Подрез, яка на змаганнях категорії ITF W50 в португальському місті Корройюш отримала 3-й номер посіву, не змогла пробитися навіть у чвертьфінал. Вже на стадії другого кола Вероніка поступилась місцевій спортсменці Ангеліні Волощук (353-тя ракетка світу). Подрез програла в двох партіях всього за 1 годину і 25 хвилин ігрового часу.

Ангеліна Волощук – (3) Вероніка Подрез – 6:2, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

В стартовому сеті лише два перших гейми матчі спортсменки впевнено виграли на власних подачах. Далі розпочався справжній парад брейк-поінтів. І, на жаль, своїми шансами набагато краще користувалась португальська спортсменка. Подрез з 9-ти брейк-поінтів в першому сеті змогла реалізувати тільки 1. А от Волощук встигла тричі відзначитися на прийомі і завершити цей відрізок матчу на свою користь із доволі впевненим рахунком – 6:2.

На початку другого сету обмін брейками продовжився. Вероніка, навіть, певний час лідирувала із геймом на прийомі в активі, але із середини партії Ангеліна налагодила свою подачу, а от українська спортсменка цього зробити так і не змогла. Волощук ще двічі відзначилась на прийомі і оформила підсумкову перемогу в матчі.