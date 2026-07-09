В напруженій боротьбі здолала нейтралку. Поліна Скляр – півфіналістка юніорського Вімблдону

Ще одна українська тенісистка зіграє у півфіналі трав`яного Турніру Великого Шолому. Поліна Скляр пробилась в 1/2 фіналу юніорського турніру серед дівчат. На стадії чвертьфіналу Поліна, яка отримала в Лондоні 15-й номер посіву, в напруженому трисетовому протистоянні здолала безпрапорну спортсменку 7-му ракетку змагань Марію Макарову. На надзвичайно складну перемогу юна українка витратила майже дві з половиною години ігрового часу.

(15) Поліна Скляр – (7) Марія Макарова – 6:3, 6:7(3), 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: _polina_skliar_

Зустріч почалась у доволі рівній боротьбі, в якій обидві спортсменки впевнено брали власні подачі. Але із середини стартового сету Поліна захопила ініціативу і змогла оформити два поспіль брейки, що і дозволило їй впевнено забрати першу партію протистояння.

На початку другого сету нейтралка знову вирівняла гру, а в середині цього відрізку матчу навіть повела із геймом на прийомі в активі. Але Скляр швидко відійшла від провального гейму на власній подачі, а Поліна віддала його суперниці під нуль, і моментально відігралась. Долю партії вирішив тай-брейк, на якому Макарова відіграла трохи більш стабільно.

Але вирішальний відрізок матчу з брейку почала вже українська спортсменка. Правда, в середині сету Марія змогла відіграти це відставання. Та Скляр ближче до завершення зустрічі оформила ще один надзвичайно важливий успіх на прийомі та одразу після цього брейку подала на перемогу в матчі.

У півфіналі юніорського Вімблдону Поліна Скляр зіграє проти переможниці матчу між китайською спортсменкою Ї Хан Цу та ще однією нейтралкою Анною Пушкарьовою.