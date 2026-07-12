Вімблдон – 2026. Битва Сіннера і Звєрєва в заключний день мейджора. Фінал U14 для Марії Кочерженко. Розклад матчів на 12 липня

Ось і настав заключний день головних тенісних змагань на трав’яному покритті – Вімблдону – 2026. Звісно, головна увага світу буде прикута до фіналів на центральному корті турніру. Там спочатку визначаться переможниці жіночого парного розряду, ну а далі в битві за титул зійдуться Яннік Сіннер та Александр Звєрєв. Але й інші фінали викликають серйозну цікавість. Наприклад, в титульному матчі юніорів серед хлопців зіграє син легендарного Ллейтона Х`юїтта – Крус. А в фіналі турніру U14 серед дівчат зіграє українська спортсменка Марія Кочерженко.

Wimbledon – 2026

14-й ігровий день

Розклад матчів на 12 липня

Centre Court

Ханью Гуо / Крістіна Младеновіч – Габріела Дабровскі / Луїза Стефані – початок о 15:00

Яннік Сіннер – Александр Звєрєв – не раніше 18:00

No.1 Court

Джордан Лі – Крус Х’юїтт – юніори, фінал, початок о 15:00

Court 12

Марія Кочерженко – Іша Манчала – U14, фінал, початок о 13:00

Початок всіх матчів вказаний за київським часом.