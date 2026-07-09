Знову зупинилась в півфіналі. Марта Костюк поступається Лінді Носковій в боротьбі за вихід в титульний матч Вімблдону – 2026

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла пробитися в титульний матч Вімблдонського турніру – 2026. В матчі 1/2 фіналу Марта в двох партіях поступилась представниці Чехії Лінді Носковій (12-та ракетка світу). Обидва сети зустрічі завершились з однаковим рахунком 6:4 на користь Носкової. І в обох партіях Костюк упускала свою подачу в ключовий момент сету. Зустріч тривала біля 1 години і 20 хвилин ігрового часу.

(9) Лінда Носкова – (12) Марта Костюк – 6:4, 6:4

Джерело фото: wimbledon.com

Це була зовсім інша поразка. Не беззаперечна і якась навіть безвольна, як було в півфіналі Ролан Гаррос, коли Марта програла матч, здається, ще до виходу на корт. Просто сьогодні суперниця була сильніша. Більш стабільна, більш впевнена в своїх силах. Лінда, зрештою, більш впевнено почувалась на траві, яка стає її коронним покриттям.

Але Марта намагалась. Це видно хоча б із кількості віннерсів, в яких вона повністю перевершила суперницю. Так, виходило далеко не завжди, бо невимушених помилок, в підсумку, було стільки ж, скільки і чисто виграних м’ячів. Просто часом не пішло. Часом не пощастило. Часом Носкова зіграла фантастично.

А часом здали нерви. По-іншому пояснити дві програні подачі в ключові моменти партій не виходить. Навіть в той момент, коли Марта виходила подавати за рахунку 4:5 в другому сеті, по її обличчю було видно – вона не впевнена в тому, що все вийде.

Це був тиск, із яким Марта не впоралась. Це був матч, в якому Костюк не стрибнула вище голови, не переборола саму себе. Але з нього треба винести досвід, зробити висновки і рухатися далі.

Марта і Сандра в тандемі вміють це робити. Після поразки в півфіналі Ролан Гаррос можна було посипати голову попелом і картати себе за упущену нагоду. А можна прийняти поразку із гордо піднятою головою і продовжувати працювати. Костюк так і зробила і підійшла до Вімблдону ментально сильнішою. Показала шикарну гру і прекрасний результат на покритті, яке раніше просто не розуміла. І всім все довела. А фінали мейджорів у такої Марти ще точно будуть.

Дякуємо, Марто. Це був шикарний турнір.