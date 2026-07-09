Битва за перший фінал на лондонському мейджорі. Кароліна Мухова – Коко Гофф. Анонс матчу 1/2 фіналу Вімблдону – 2026

Сьогодні ми дізнаємось імена фіналісток Вімблдонського турніру – 2026. На трав`яному мейджорі ми точно побачимо нову чемпіонку, адже в боротьбі лишились тільки ті спортсменки, для яких сам вихід у півфінальну стадію вже став найкращим досягненням в кар`єрі на лондонському Турнірі Великого Шолому. Але серед півфіналісток є одна спортсменка, яка вже піднімала над головою трофеї Грендслемів. Американська тенісистка Коко Гофф перемагала на Ролан Гаррос і US Open, але в 1/2 фіналу Вімблдону їй буде протистояти вкрай непроста суперниця – представниця Чехії Кароліна Мухова.

Джерело фото: wimbledon.com

(10) Кароліна Мухова – (7) Коко Гофф – початок о 15:30

Це сьогодні ми можемо говорити про те, що Коко Гофф має всі шанси здобути свій третій в кар`єрі трофей на Турнірах Великого Шолому. Але до початку Вімблдону – 2026 американську спортсменку попри її зірковий статус, якщо і відносили до переліку фавориток турніру, то з великою обережністю. Судіть самі, до старту поточного мейджора остання перемога Коко на траві була датована… 2024-м роком.

Так, вам не почулось. Коко Гофф перед стартом Вімблдону востаннє вигравала матч на траві два роки тому. В 2025-му трав`яний сезон для американської тенісистки завершився із жахливою статистикою – 0:2. У Коко були стартові поразки на змаганнях в Берліні, ну і, власне, на самому мейджорі від Даяни Ястремської в першому ж раунді. А в поточному сезоні Гофф заявилась тільки на турнір в тому ж таки Берліні і знову програла в першому ж поєдинку Паулі Бадосі.

І не можна сказати, що зі стартом Вімблдону – 2026 Коко якось розцвіла. Легкою для неї була тільки перемога в першому раунді над Тамарою Корпач із Німеччини. В усіх наступних матчах Гофф обов`язково віддавала суперницям один сет. Партію у 7-ї ракетки турніру вигравали Солана Сьєрра, Клер Лю, Белінда Бенчіч та Джессіка Пегула. З двома останніми суперницями такий результат цілком закономірний – простих протистоянь з такими тенісистками бути не могло. А от в другому і третьому колі Коко мала б вигравати більш впевнено і економити сили для вирішальних стадій.

Але з іншого боку, давайте відзначимо те, що Гофф рухається турнірною сіткою попри все. Попри проблеми, які виникають у неї протягом матчів. Попри далеко не ідеальну гру, в тому числі у ключовому для трави аспекті – власній подачі. Коко долає всі негаразди і виграє матч за матчем. Стійкості та характеру американської тенісистки на Вімблдоні можна тільки позаздрити.

У Мухової трав`яний сезон складається набагато більш успішно. Кароліна програла Медісон Кіз в Берліні, але за поразку від такої суперниці ніхто точно не засудить. Ну а далі був титул в Бад-Гомбурзі, де у фіналі Мухова на відмові здолала Наомі Осаку. Саме цю японську тенісистку Кароліна обіграла і в чвертьфіналі Вімблдонського турніру. А до цього чеська спортсменка обіграла на кортах Лондона Барбору Крейчикову у трьох партіях на стадії 1/8 фіналу, а от перші три раунди Мухова пройшла без втрат сетів.

При цьому, якщо дивитися загалом на кар`єру, то успіхи обох суперниць на траві, м`яко кажучи, достатньо скромні. Для Кароліни титулв Бад-Гомбурзі став першим за весь час виступів в турі на цьому покритті. Ну а Гофф взагалі жодного разу не діставалась навіть до фіналів турнірів WTA на цих специфічних кортах. Але є один важливий фактор, який говорить на користь Коко – історія особистих протистоянь.

Так, останній матч між цими суперницями виграла Мухова, яка перервала жахливу для себе серію на змаганнях в Штутгарті цього сезону. Але ж це був грунт, а тому брати цей матч до уваги потрібно із серйозними застереженнями. А от шість попередніх зустрічей між спортсменками забрала Коко. І що важливо, три з цих матчів по статусу можна прирівняти до півфіналу Грендслему.

Один саме на цій стадії і стався – Коко і Кароліна зіграли в 1/2 фіналу US Open – 2023. І тоді американська спортсменка перемогла в двох партіях, а потім у протистоянні з Аріною Сабаленко взяла титул. Два інших матчі із серйозною турнірною мотивацією стались у фіналах турнірів WTA 1000. В тому ж таки 2023-му році Гофф перемогла Мухову в титульному матчі турніру в Цинциннаті, а в 2024-му у фіналі тисячника в Пекіні.

Всі ці матчі Гофф вигравала в двох партіях. В Китай взагалі стався повноцінний розгром – 6:1, 6:3. До речі, тільки цього сезону Кароліна змогла виграти у Коко хоча б один сет – в четвертому колі Australian Open – але все-одно поступилась в трьох партіях. Ну а про єдину перемогу чеської спортсменки ми вже говорили – останній матч в історії їхніх протистоянь у Штутгарті.

Отже, матч точно має вийти цікавим. В ньому точно непросто виділити фаворитку. Можливо, невелику перевагу повинна мати Гофф, але її стосунки із травою та час, проведений на корті протягом поточного Вімблдону, можуть зіграти злий жарт із американською тенісисткою. В будь-якому разі, стежимо і сподіваємось на цікавий теніс.