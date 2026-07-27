Рейтинг ATP. Новак Джокович повертається в топ-5, українці прогресують

В понеділок було оновлено світовий рейтинг ATP. Попри те, що топові спортсмени цього тижня не брали участі у змаганнях, в чільній десятці відбулось кілька важливих змін. Так, легендарний сербський тенісист Новак Джокович повернувся до топ-5 рейтингу. Українські спортсмени, в основному, показали прогрес. Зокрема кілька позицій додав Віталій Сачко, який лишається першою ракеткою України. Одразу на 80 сходинок поліпшив своє становище в рейтингу Ерік Ваншельбойм.
Рейтинг ATP на 27 липня 2026 року
- Яннік Сіннер – 13450
- Александр Звєрєв – 8480
- Карлос Алькарас – 8160
- Фелікс Оже-Альяссім – 4740
- Новак Джокович – 3760
- Алекс Де Мінор – 3660
- Даніїл Медвєдєв – 3620
- Бен Шелтон – 3580
- Флавіо Коболлі – 3420
- Тейлор Фріц – 3300
Українці в рейтингу ATP
192. Віталій Сачко – 298
387. Георгій Кравченко – 128
415. Ерік Ваншельбойм – 114
416. Вадим Урсу – 114
430. Владислав Орлов – 109
472. В’ячеслав Бєлінський – 93
527. Олексій Крутих – 81
596. Олександр Овчаренко – 64
652. Нікіта Маштаков – 54
673. Юрій Джавакян – 52