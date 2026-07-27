Рейтинг ATP. Новак Джокович повертається в топ-5, українці прогресують

В понеділок було оновлено світовий рейтинг ATP. Попри те, що топові спортсмени цього тижня не брали участі у змаганнях, в чільній десятці відбулось кілька важливих змін. Так, легендарний сербський тенісист Новак Джокович повернувся до топ-5 рейтингу. Українські спортсмени, в основному, показали прогрес. Зокрема кілька позицій додав Віталій Сачко, який лишається першою ракеткою України. Одразу на 80 сходинок поліпшив своє становище в рейтингу Ерік Ваншельбойм.

Рейтинг ATP на 27 липня 2026 року

Яннік Сіннер – 13450 Александр Звєрєв – 8480 Карлос Алькарас – 8160 Фелікс Оже-Альяссім – 4740 Новак Джокович – 3760 Алекс Де Мінор – 3660 Даніїл Медвєдєв – 3620 Бен Шелтон – 3580 Флавіо Коболлі – 3420 Тейлор Фріц – 3300

Українці в рейтингу ATP

192. Віталій Сачко – 298

387. Георгій Кравченко – 128

415. Ерік Ваншельбойм – 114

416. Вадим Урсу – 114

430. Владислав Орлов – 109

472. В’ячеслав Бєлінський – 93

527. Олексій Крутих – 81

596. Олександр Овчаренко – 64

652. Нікіта Маштаков – 54

673. Юрій Джавакян – 52