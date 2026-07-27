Рейтинг ATP. Новак Джокович повертається в топ-5, українці прогресують

Рейтинг ATP

В понеділок було оновлено світовий рейтинг ATP. Попри те, що топові спортсмени цього тижня не брали участі у змаганнях, в чільній десятці відбулось кілька важливих змін. Так, легендарний сербський тенісист Новак Джокович повернувся до топ-5 рейтингу. Українські спортсмени, в основному, показали прогрес. Зокрема кілька позицій додав Віталій Сачко, який лишається першою ракеткою України. Одразу на 80 сходинок поліпшив своє становище в рейтингу Ерік Ваншельбойм.

Рейтинг ATP на 27 липня 2026 року

  1. Яннік Сіннер – 13450
  2. Александр Звєрєв – 8480
  3. Карлос Алькарас – 8160
  4. Фелікс Оже-Альяссім – 4740
  5. Новак Джокович – 3760
  6. Алекс Де Мінор – 3660
  7. Даніїл Медвєдєв – 3620
  8. Бен Шелтон – 3580
  9. Флавіо Коболлі – 3420
  10. Тейлор Фріц – 3300

Українці в рейтингу ATP

192. Віталій Сачко – 298
387. Георгій Кравченко – 128
415. Ерік Ваншельбойм – 114
416. Вадим Урсу – 114
430. Владислав Орлов – 109
472. В’ячеслав Бєлінський – 93
527. Олексій Крутих – 81
596. Олександр Овчаренко – 64
652. Нікіта Маштаков – 54
673. Юрій Джавакян – 52

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