Рейтинг WTA. Без змін в топ-10, одразу 4 українські тенісистки в топ-50

Традиційно в понеділок WTA оновлює світовий жіночий рейтинг. Як часто буває в тижні після великих турнірів, спортсменки із чільної десятки не брали участі у змаганнях, тож і змін в їхніх позиціях не відбулось. А от в другому ешелоні є одразу кілька цікавих змін серед українських спортсменок. Дарія Снігур увірвалась в топ-50 рейтингу і стала третьою ракеткою України. Особисті рекорди також встановили Олександра Олійникова та Вероніка Подрез.

Рейтинг WTA. 27 липня 2026 року

Аріна Сабаленко – 8550 Єлєна Рибакіна – 8056 Джессіка Пегула – 6300 Коко Гофф – 5649 Мірра Андрєєва – 5293 Кароліна Мухова – 5168 Лінда Носкова – 5016 Іга Свьонтек – 4539 Аманда Анісімова – 4353 Еліна Світоліна – 4351

Українки в рейтингу WTA

10. Еліна Світоліна – 4351

11. Марта Костюк – 3925

43. Дарія Снігур – 1172

44. Олександра Олійникова – 1171

54. Ангеліна Калініна – 1072

62. Юлія Стародубцева – 1008

87. Даяна Ястремська – 867

134. Вероніка Подрез – 565

196. Анастасія Соболєва – 391

256. Катаріна Завацька – 283

450. Єлизавета Котляр – 131

539. Дар’я Єсипчук – 97