Рейтинг WTA. Без змін в топ-10, одразу 4 українські тенісистки в топ-50

Традиційно в понеділок WTA оновлює світовий жіночий рейтинг. Як часто буває в тижні після великих турнірів, спортсменки із чільної десятки не брали участі у змаганнях, тож і змін в їхніх позиціях не відбулось. А от в другому ешелоні є одразу кілька цікавих змін серед українських спортсменок. Дарія Снігур увірвалась в топ-50 рейтингу і стала третьою ракеткою України. Особисті рекорди також встановили Олександра Олійникова та Вероніка Подрез.
Рейтинг WTA. 27 липня 2026 року
- Аріна Сабаленко – 8550
- Єлєна Рибакіна – 8056
- Джессіка Пегула – 6300
- Коко Гофф – 5649
- Мірра Андрєєва – 5293
- Кароліна Мухова – 5168
- Лінда Носкова – 5016
- Іга Свьонтек – 4539
- Аманда Анісімова – 4353
- Еліна Світоліна – 4351
Українки в рейтингу WTA
10. Еліна Світоліна – 4351
11. Марта Костюк – 3925
43. Дарія Снігур – 1172
44. Олександра Олійникова – 1171
54. Ангеліна Калініна – 1072
62. Юлія Стародубцева – 1008
87. Даяна Ястремська – 867
134. Вероніка Подрез – 565
196. Анастасія Соболєва – 391
256. Катаріна Завацька – 283
450. Єлизавета Котляр – 131
539. Дар’я Єсипчук – 97