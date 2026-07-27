Рейтинг WTA. Без змін в топ-10, одразу 4 українські тенісистки в топ-50

Рейтинг WTA

Традиційно в понеділок WTA оновлює світовий жіночий рейтинг. Як часто буває в тижні після великих турнірів, спортсменки із чільної десятки не брали участі у змаганнях, тож і змін в їхніх позиціях не відбулось. А от в другому ешелоні є одразу кілька цікавих змін серед українських спортсменок. Дарія Снігур увірвалась в топ-50 рейтингу і стала третьою ракеткою України. Особисті рекорди також встановили Олександра Олійникова та Вероніка Подрез.

Рейтинг WTA. 27 липня 2026 року

  1. Аріна Сабаленко – 8550
  2. Єлєна Рибакіна – 8056
  3. Джессіка Пегула – 6300
  4. Коко Гофф – 5649
  5. Мірра Андрєєва – 5293
  6. Кароліна Мухова – 5168
  7. Лінда Носкова – 5016
  8. Іга Свьонтек – 4539
  9. Аманда Анісімова – 4353
  10. Еліна Світоліна – 4351

Українки в рейтингу WTA

10. Еліна Світоліна – 4351
11. Марта Костюк – 3925
43. Дарія Снігур – 1172
44. Олександра Олійникова – 1171
54. Ангеліна Калініна – 1072
62. Юлія Стародубцева – 1008
87. Даяна Ястремська – 867
134. Вероніка Подрез – 565
196. Анастасія Соболєва – 391
256. Катаріна Завацька – 283
450. Єлизавета Котляр – 131
539. Дар’я Єсипчук – 97

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