Перший титул в сезоні. Стефанос Ціціпас виграє змагання в Гштаді

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас стає тріумфатором турніру категорії ATP 250 в швейцарському Гштаді. В титульному матчі змагань Стефанос в трьох партіях переграв 7-го номера посіву бельгійського спортсмена Рафаеля Колліньойона (42-га ракетка світу). На перемогу в фінальному протистоянні Стефанос Ціціпас витратив 2 години і майже 20 хвилин ігрового часу.

Стефанос Ціціпас – (7) Рафаель Колліньйон – 6:4, 6:7(3), 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: swissopengstaad

В стартовому сеті протистояння спортсмени обмінялись брейками в середині цього відрізку матчу. Але кінцівка партії лишилась за Ціціпасом, який зумів відзначитися на прийомі у 10-му геймі і цим брейком оформити перемогу в сеті.

Другу партію із успіху на прийомі почав вже Колліньйон, але в середині сету Стефанос повернувся в партію. Завершення сету минуло у напруженій і дещо нервовій манері, але в цій боротьбі стабільнішим виявився Рафаель, який затягнув матч у вирішальний сет.

Але в ньому Стефанос повністю переграв суперника. Фактично в кожному геймі на прийомі Ціціпас тиснув на Колліньйона, заробляв брейк-поінти і в підсумку двічі взяв подачу бельгійського спортсмена.

Для Стефаноса Ціціпаса титул в Гштаді став першим із лютого 2025-го року. Загалом грецький тенісист виграв свій 13-й титул на рівні ATP-туру.