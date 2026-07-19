Успішно подолала кваліфікацію. Вероніка Подрез пробивається в основну сітку змагань в Празі

Українська тенісистка Вероніка Подрез пробивається в основну змагань категорії WTA 250 в Празі. В фіналі відбору Вероніка впевнено переграла представницю Японії Ріну Сайго (318-та ракетка світу). І якщо в стартовому сеті Подрез ще давала суперниці якісь шанси на боротьбу, то в другій партії українська спортсменка просто розгромила Сайго. На перемогу в фіналі кваліфікації турніру в Празі Вероніка Подрез витратила трохи менше 1 години і 10 хвилин ігрового часу.

(2) Вероніка Подрез – Ріна Сайго – 6:4, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: vero_tennis

На самому початку зустрічі кілька разів переривалась через дощ, але після того, як матч остаточно відновився, Подрез впевнено пішла у відрив. Українська спортсменка лідирувала одразу із двома брейками – 5:2. Але з першої спроби подати на сет у Вероніки не вийшло.

Більше того, Подрез зіткнулась із проблемами і під час другої спроби подати на сет. Але цей гейм українська тенісистка врятувала з подвійного брейк-поінту і таки поставила крапку в партії.

На початку другого сету спортсменки влаштували обмін брейками. Переможницею з нього вийшла Вероніка, яка повела – 2:1. І якщо після цього обміну Подрез налагодила гру на подачі, то у японської тенісистки вона розклеїлась зовсім. До завершення зустрічі Подрез встигла оформити ще 2 брейки, причому обидва Вероніка зробила під нуль.

Суперницею Вероніки Подрез по стартовому раунду основної сітки змагань в Празі стане ще одна кваліфаєрка Керол Янгсу Лі із США.

Напряму в основну сітку турніру в столиці Чехії зіграє Дарія Снігур, яка, до того ж, ще й потрапила в посів змагань. Дарія на старті турніру зіграє проти німкені Коли Зайдель.