Захищає минулорічний титул. Владислав Орлов стає переможцем 25-тисячника в Австрії

Український тенісист Владислав Орлов стає переможцем змагань категорії ITF M25 в австрійському місті Крамзах. Владислав, який був діючим чемпіоном змагань, в фіналі турніру переграв німецького спортсмена Макса Віскандта (458-ма ракетка світу). Орлов програв стартовий сет зустрічі, але зумів переломити хід титульного протистояння. На перемогу в фіналі змагань в Австрії Владислав Орлов витратив навіть трохи більше трьох годин ігрового часу.

(4) Владислав Орлов – (6) Макс Віскандт – 5:7, 6:3, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: orlovladyslav

Владислав Орлов двічі вів із брейком протягом стартової партії, але Віскандт одразу ж знаходив можливість відігратися. Але наприкінці партії німецький тенісист завадив Орлову подати на тай-брейк і забрав перший відрізок матчу.

В другому сеті Владислав повів у рахунку вже з двома геймами на прийомі в активі. Але і ця перевага не гарантувала українцю спокійного завершення партії. Макс постійно скорочував ініціативу, ну а Орлов методично її відновлював. В такому обміні брейками Владислав і оформив перемогу в партії.

І лише в третьому сеті перевага Владислава була більш ніж очевидною. Орлов швидко повів із брейком, а ще одним успішним геймом на прийомі українець поставив переможну крапку в фіналі.

Владислав Орлов таким чином захищає свій минулорічний титул на змаганнях в Крамзаху. Загалом для українського спортсмена цей трофей стає 11-м в кар’єрі на рівні ITF (нині World Tennis) та першим в поточному сезоні.