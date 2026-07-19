Українки очолили посів змагань в Гамбурзі. З ким зіграють Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна?

Після цілої серії відмов спортсменок від участі у змаганнях категорії WTA 250 в німецькому Гамбурзі перші два номери посіву на турнірі отримали українські спортсменки. Лідеркою посіву стала Олександра Олійникова, а другою ракеткою змагань ще одна українка – Ангеліна Калініна. Після церемонії жеребкування стали відомі стартові суперниці наших спортсменок на турнірі в Німеччині.

Олександра Олійникова на старті змагань зіграє проти володарки wild card від організаторів – німкені Настасьї Шунк. Із 457-ю ракеткою світу Олійникова ще не зустрічалась. Настасья наразі перебуває у непоганій формі, як мінімум, сьогодні вона оформила титул на 50-тисячнику в Дармштаді. Тож недооцінювати суперницю точно не варто.

Суперницею Олександри по другому колу може стати переможниця матчу Лейре Ромеро Гормас – Вероніка Ер’явец. Ну а першою сіяною опоненткою Олійникової потенційно є представниця Казахстану Юлія Путінцева.

Ангеліна Калініна в першому колі турніру в Гамбурзі зіграє проти 100-ї ракетки світу Кейтлін Кеведо із Іспанії. Спортсменки, так само, ще не зустрічались між собою. В другому колі Ангеліна може чекати переможниця матчу між двома кваліфаєрками. Першою сіяною суперницею Калініної може стати німкеня Тамара Корпач.