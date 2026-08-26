Весь матч в ролі наздоганяючої. Олександра Олійникова поступається в другому колі турніру в Монтерреї

Українська тенісистка Олександра Олійникова не змогла пробитися в чвертьфінал змагань категорії WTA 500 в мексиканському Монтерреї. На стадії другого кола Олександра в двох доволі напружених сетах поступилась представниці Франції Діан Партії (50-та ракетка світу). Фактично весь матч Олійникова намагалась наздогнати суперницю і, в цілому, нав’язувала їй серйозну боротьбу. Втім, майже за дві години ігрового часу Олександра Олійникова таки пропустила Паррі у чвертьфінал.

Діан Паррі – Олександра Олійникова – 6:4, 7:6(3)

Джерело фото: Instagram, користувач: kevinpnzi

Тільки стартовий гейм на прийомі, який Олійникова змогла виграти під нуль, дозволив Олександрі вперше і востаннє в матчі повести в рахунку із брейком. Дуже швидко Паррі двома виграними подачами української тенісистки повністю перевернула дебют зустрічі на свою користь і надалі Олександру вперед вже не відпускала.

Олійниковій фактично усю подальшу боротьбу в цій зустрічі доводилось відіграватися. Двічі це вийшло зробити в стартовому сеті, але наприкінці партії Олександра ще раз упустила власну подачу і дозволила Діан саме брейком поставити крапку в сеті.

Ще двічі Олійникова рятувалась із брейку в другому сеті. Був момент, коли Паррі навіть виходила подавати на перемогу, проте українська спортсменка встояла. Але тай-брейк цієї партії Олександра почала далеко не найкращим чином – спочатку 0:4, а потім і 1:6. Звісно, із такою перевагою Діан спокійно довела зустріч до перемоги.

В 1/4 фіналу турніру в Монтерреї Діан Паррі зіграє проти переможниці матчу між лідеркою посіву нейтралкою Єкатериною Александровою та представницею Данії Кларою Таусон.

Нагадаємо, трохи раніше вихід в чвертьфінал змагань в Монтерреї оформила Юлія Стародубцева, яка лишилась єдиною українкою в сітці турніру.