Переграла кривдницю Даяни Ястремської. Юлія Стародубцева виходить в чвертьфінал турніру в Монтерреї

Українська тенісистка Юлія Стародубцева стає чвертьфіналісткою турніру категорії WTA 500 в Монтерреї. На стадії другого кола Юлія доволі впевнено переграла представницю Індонезії Дженіс Тжен (35-та ракетка світу), яка на змаганнях отримала 7-й номер посіву. Стародубцева змогла витримати тиск суперниці у кількох непростих епізодах зустрічі і здобула перемогу в двох партіях. На неї Юлія Стародубцева витратила трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

Юлія Стародубцева – (7) Дженіс Тжен – 6:4, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: kevinpnzi

Попри впевнений результат матчу за рахунком, на корті велась достатньо рівна боротьба, в якій Тжен мала непогані шанси якщо не на підсумковий успіх, то, принаймні на те, аби затягнути матч в третю партію. Проте, Юлія зуміла витримати ті моменти, в які Дженіс посилювала гру і намагалась заволодіти ігровою ініціативою.

Наприклад, в стартовій партії зустрічі представниця Індонезії першою зачепилась на прийомі і мала одразу 3 брейк-поінти на подачу Стародубцевої. Юлія відіграла всі ці м’ячі, а потім ще й ліквідувала брейковий м’яч у суперниці за неприємного рахунку 3:4.

А вже в наступному геймі сама українська тенісистка відзначилась на прийомі. Дженіс вкрай невдало розпочала власний гейм із рахунку 15:40 і з першої ж спроби Стародубцева оформила брейк. А вже в наступному геймі впевнено подала на перемогу в сеті.

Успіх вдалось розвинути на початку другої партії. Юлія ще раз взяла подачу суперниці і повела із брейком – 2:0. Дженіс не опустила ракетку і вже до середини сету відігралась. Більше того, в наступному після зворотнього брейку від Тжен геймі на подачі української тенісистки знову виникли проблеми. Втім, Стародубцева врятувалась з брейк-поінту і не дала суперниці виграти 4-й гейм поспіль.

І знову настав момент, в який Тжен вже не могла продовжувати тиснути. Дженіс прогнозовано знизила рівень гри, ну а Стародубцева саме цього і чекала – ще два брейки у виконанні української тенісистки дозволили їй спокійно закінчити зустріч на свою користь.

Нагадаємо, Дженіс Тжен на старті турніру в Монтерреї вибила із боротьби ще одну українську спортсменку Дачну Ястремську.

Ну а Юлія Стародубцева в 1/4 фіналу турніру в Монтерреї зіграє проти переможниці матчу Панна Удварді – Елізе Мертенс.