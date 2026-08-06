Теніс сьогодні. Коли грають Марта Костюк та Еліна Світоліна? Розклад матчів на 6 серпня

У четвер на кортах Монреалю і Торонто, де паралельно відбуваються змагання категорії ATP Мастерс та WTA 1000 відбудуться матчі третього кола одиночного турніру. Звісно, найбільш уважно ми будемо стежити за поєдинками наших дівчат. Марта Костюк в 1/16 фіналу змагань в Торонто зіграє проти Медісон Кіз, а Еліна Світоліна протистоятиме Анастасії Потаповій. До того ж, сьогодні виступи в парному розряді розпочне Людмила Кіченок.

Розклад матчів на 6 серпня 2026

National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000

Торонто, Канада

Centre Court

Вікторія Голубіч – Іга Свьонтек – початок о 19:30

Джессіка Пегула – Камілла Рахімова

Аріна Сабаленко – Шуай Чжан – початок о 02:00

Мію Като / Людмила Самсонова – Александра Еала / Вінус Вільямс

Grandstand Court

Талія Гібсон – Єкатерина Александрова – початок о 18:00

Анна Калінська – Діана Шнайдер

Марта Костюк – Медісон Кіз – початок орієнтовно о 21:00

Нікола Бартункова – Аманда Анісімова

Еліна Світоліна – Анастасія Потапова – початок о 02:00

Court 1

Еллен Перес / Демі Схурс – Людмила Кіченок / Мая Ламсден – початок о 19:30

Єкатєріна Александрова / Габріела Дабровскі – Коко Гофф / Кеті Макнеллі

Б’янка Джолі Фернандес / Лейла Фернандес – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер

Сінью Дзян / Фан Сьєн Ву – Маріє Боузкова / Лінда Носкова

Court 4

Сторм Гантер / Дезері Кравчик – Катаржина Пітер / Дженіс Тжен – початок о 19:30

Енн Лі / Клара Таусон – Магалі Кемпен / Александра Панова

Шувей Се / Єлєна Остапенко – Марія Саккарі / Донна Векіч

Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – Сюко Аояма / Ень Шуо Лян

National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000

Монреаль, Канада

Centre Court

Маріано Навоне – Артур Фіс – початок о 19:30

Кемерон Норрі – Алекс Де Мінор

Рафаель Ходар – Лоренцо Музетті – початок о 02:00

Френсіс Тіафо – Артур Рендеркнек

Rogers Court

Лучано Дардері – Цзюньчен Шан – початок о 19:30

Яннік Ханфманн – Нуну Боргеш

Їржі Легечка – Александр Блокс – початоко о 01:00

Брендон Накашима – Тітуан Дроге

Court 5

Лукас Мідлер / Марк Полманс – Андре Горанссон / Каспер Рууд – початок о 19:30

Франсіско Черундоло / Томас Мартін Етчеверрі – Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул

Алекс Мікельсен / Лернер Тін – Марсело Аревало / Мате Павіч

Остін Крайчек / Нікола Мектіч – Гвідо Андреоссі / Мануель Гінар

Court 9

Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Ігнасіо Бусе / Флавіо Коболлі – початок о 19:30

Марсело Мело / Александер Звєрєв – Данкан Чан / Алексіс Галарно

Ліам Драксль / Клів Харпер – Фабіан Марожан / Даніїл Медвєдєв

Франсіску Кабрал / Джеймс Трейсі – Раджив Рем / Джо Солсбері

Початок всіх матчів вказаний за київським часом