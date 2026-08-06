Теніс сьогодні. Коли грають Марта Костюк та Еліна Світоліна? Розклад матчів на 6 серпня

У четвер на кортах Монреалю і Торонто, де паралельно відбуваються змагання категорії ATP Мастерс та WTA 1000 відбудуться матчі третього кола одиночного турніру. Звісно, найбільш уважно ми будемо стежити за поєдинками наших дівчат. Марта Костюк в 1/16 фіналу змагань в Торонто зіграє проти Медісон Кіз, а Еліна Світоліна протистоятиме Анастасії Потаповій. До того ж, сьогодні виступи в парному розряді розпочне Людмила Кіченок.
Розклад матчів на 6 серпня 2026
National Bank Open presented by Rogers 2026, WTA 1000
Торонто, Канада
Centre Court
Вікторія Голубіч – Іга Свьонтек – початок о 19:30
Джессіка Пегула – Камілла Рахімова
Аріна Сабаленко – Шуай Чжан – початок о 02:00
Мію Като / Людмила Самсонова – Александра Еала / Вінус Вільямс
Grandstand Court
Талія Гібсон – Єкатерина Александрова – початок о 18:00
Анна Калінська – Діана Шнайдер
Марта Костюк – Медісон Кіз – початок орієнтовно о 21:00
Нікола Бартункова – Аманда Анісімова
Еліна Світоліна – Анастасія Потапова – початок о 02:00
Court 1
Еллен Перес / Демі Схурс – Людмила Кіченок / Мая Ламсден – початок о 19:30
Єкатєріна Александрова / Габріела Дабровскі – Коко Гофф / Кеті Макнеллі
Б’янка Джолі Фернандес / Лейла Фернандес – Елізе Мертенс / Діана Шнайдер
Сінью Дзян / Фан Сьєн Ву – Маріє Боузкова / Лінда Носкова
Court 4
Сторм Гантер / Дезері Кравчик – Катаржина Пітер / Дженіс Тжен – початок о 19:30
Енн Лі / Клара Таусон – Магалі Кемпен / Александра Панова
Шувей Се / Єлєна Остапенко – Марія Саккарі / Донна Векіч
Хао-Чін Чань / Мая Джойнт – Сюко Аояма / Ень Шуо Лян
National Bank Open presented by Rogers, ATP 1000
Монреаль, Канада
Centre Court
Маріано Навоне – Артур Фіс – початок о 19:30
Кемерон Норрі – Алекс Де Мінор
Рафаель Ходар – Лоренцо Музетті – початок о 02:00
Френсіс Тіафо – Артур Рендеркнек
Rogers Court
Лучано Дардері – Цзюньчен Шан – початок о 19:30
Яннік Ханфманн – Нуну Боргеш
Їржі Легечка – Александр Блокс – початоко о 01:00
Брендон Накашима – Тітуан Дроге
Court 5
Лукас Мідлер / Марк Полманс – Андре Горанссон / Каспер Рууд – початок о 19:30
Франсіско Черундоло / Томас Мартін Етчеверрі – Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул
Алекс Мікельсен / Лернер Тін – Марсело Аревало / Мате Павіч
Остін Крайчек / Нікола Мектіч – Гвідо Андреоссі / Мануель Гінар
Court 9
Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – Ігнасіо Бусе / Флавіо Коболлі – початок о 19:30
Марсело Мело / Александер Звєрєв – Данкан Чан / Алексіс Галарно
Ліам Драксль / Клів Харпер – Фабіан Марожан / Даніїл Медвєдєв
Франсіску Кабрал / Джеймс Трейсі – Раджив Рем / Джо Солсбері
Початок всіх матчів вказаний за київським часом