Без першого номера посіву вже після стартового раунду. Александр Звєрєв завершує виступи на Мастерсі в Монреалі

Німецький тенісист Александр Звєрєв, який був лідером посіву змагань категорії ATP Мастерс в канадському Монреалі, завершує боротьбу вже після стартового для себе другого раунду. В доволі напруженому протистоянні Александр в трьох сетах поступився представнику Нідерландів Таллону Грікспору (69-та ракетка світу). На сенсаційну перемогу в матчі Грікспору витратив трохи більше ніж дві з половиною години ігрового часу.

Таллон Грікспор – (1) Александр Звєрєв – 6:7(3), 6:2, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: alexzverev123

Стартовий сет складався для лідера посіву достатньо непросто, але ніщо не передвіщало біди. Так, відзначитися на прийомі Александру протягом партії не вдалось, і навіть довелось рятуватися із сет-поінту у суперника на власній подачі, але тай-брейк Звєрєв провів максимально потужно. Німець почав цей відрізок партії із ривка – 5:0, тож, здавалось, що він має ресурс додавати протягом матчу.

Але початок другого сету Александр просто провалив – дві поспіль програні подачі і жодних шансів на порятунок. Грікспор несподівано повів – 4:0 і максимально сконцентрувався на втриманні своїх геймів. Звєрєв і дійсно не мав можливостей навіть скортити відставання, бо Таллон дав виграти лише 3 розіграші за сет на прийомі.

Доволі швидко Грікспор повів із геймом на прийомі в активі і у вирішальному сеті. Цього разу Звєрєв відставання відіграв, але рівновага в рахунку протрималася дуже недовго. Таллон оформив ще один брейк і одразу після нього подав на матч.

В третьому колі Мастерса в Монреалі Таллон Грікспор зіграє проти 30-го номера посіву Маттео Арнальді із Італії.