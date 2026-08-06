Останній матч в Монреалі. Гаель Монфіс попрощався з канадським Мастерсом

Французький тенісист Гаель Монфіс провів свій останній матч на змаганнях категорії ATP Мастерс в Канаді. Гаель, який за підсумками цього сезону завершить професійну кар`єру, поступився на стадії другого раунду турніру в Монреалю американському спортсмену Лернеру Тіну (19-й номер поточного світового рейтингу). Монфіс цілком міг розраховувати на підсумковий успіх у протистоянні, але упустив перевагу із брейком у вирішальному сеті. Зустріч тривала трохи більше двох годин ігрового часу.

(12) Лернер Тін – (WC) Гаель Монфіс – 6:3, 0:6, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Omnium Banque Nationale

Після відносно спокійного початку зустрічі Тін захопив ініціативу і зумів в другій половині стартового сету двічі поспіль відзначитися на прийомі. Але такий провал у грі Монфіса не змусив французького тенісиста посипатися, скоріше, навіть, навпаки.

Другу партію Монфіс буквально громив свого суперника. Гаель зміг тричі відзначитися на прийомі і виграти всі гейми на власній подачі, тож сет завершився вкрай несподіваною “баранкою” для американського спортсмена.

Більше того, Гаель виграв стартовий гейм на прийомі у вирішальному сеті і здобув перевагу із брейком. Проте, втримати її французькому тенісисту банально не вистачило фізичних сил. Лернер цей брейк відіграв моментально, а в середині сету ще раз відзначився на прийомі та довів зустріч до перемоги.

В третьому раунді Мастерса в Монреалі Лернер Тін зіграє проти свого співвітчизника Томмі Пола.

Гаель Монфіс двічі грав в півфіналі турніру ATP 1000 в Канаді. У 2016-му році він поступився на стадії 1/2 фіналу Новаку Джоковичу, а в 2019-му не вийшов на протистояння із Рафаелем Надалем. Цікаво, що в обох випадках Гаель поступався майбутнім переможцям Мастерсу.