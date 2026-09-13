Теніс сьогодні. Коли дивитися чоловічий фінал Звєрєв – Шелтон? Розклад матчів US Open – 2026 на 13 вересня

Сьогодні – заключний день Відкритого Чемпіонату США. В програмі дня всього один матч, проте який! Фінальне протистояння чоловічого одиночного турніру, в якому зійдуться німецький спортсмен Александр Звєрєв, який отримав на американському мейджорі 1-й номер посіву, та місцевий спортсмен Бен Шелтон, який точно отримає шалену підтримку трибун. Тож, коли дивитися заключне протистояння Грендслемів цього сезону?

US Open – 2026

Нью-Йорк, США

Розклад 15-го ігрового дня, 13 вересня

Arthur Ashe Stadium

Александр Звєрєв – Бен Шелтон – початок о 21:00

Початок зустрічі вказаний за київським часом.