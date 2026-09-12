Другий трофей на мейджорах в сезоні. Крістіан Гаррісон та Ніл Скупскі виграють US Open – 2026 в чоловічому парному розряді

Американо-британський дует Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі виграє Відкритий Чемпіонат США у чоловічому парному розряді. В титульному матчі US Open – 2026 Гаррісон та Скупскі, які отримали в Нью-Йорку 5-й номер посіву, в двох партіях переграли 6-ту пару змагань німців Кевіна Кравіца та Тіма Пюца. На перемогу в фіналі Крістіан та Ніл витратили 1 годину і 40 хвилин ігрового часу.

(5) Крістіан Гаррісон / Ніл Скупскі – (6) Кевін Кравіц / Тім Пюц – 6:4, 7:6(6)

Джерело фото: X.com, користувач: US Open Tennis

Для перемоги в матчі Гаррісону та Скупскі вистачило всього одного брейку. Його американо-британський дует оформив в старовому сеті, а оскільки особливих шансів суперникам на прийомі Гаррісон та Скупскі не давали, цієї переваги вистачило для того, аби повести в рахунку за партіями.

В другому сеті глядачі брейків не побачили зовсім. Тож Гаррісон та Скупскі змогли оформити перемогу в партії, матчі та й на всьому турнірі лишень на тай-брейці. Під час нього Крістіан та Ніл навіть відіграли сет-поінт у опонентів.

Крістіан Гаррісон та Ніл Скупскі виграють другий спільний мейджор, причому обидва стались саме в цьому сезоні. На початку року американсько-британський дует тріумфував на Australian Open.