Перший номер посіву проти трибун і потужних подач. Александр Звєрєв – Бен Шелтон. Анонс фіналу US Open – 2026

Сьогодні на кортах US Open відбудеться заключний матч Відкритого Чемпіонату США. А ще – останній в цьому сезоні поєдинок Грендслемів. Так, захопливих турнірів і неймовірних матчів попереду ще багато, але мейджори беруть паузу до наступного року. Можливо, комусь і хотілось, аби в титульному матчі зійшлись найсильніші – наприклад, Карлос Алькарас та Яннік Сіннер. Але іспанець тільки повертається після травми і ще не готовий на 100%, а італієць взагалі знявся з US Open. Тож, у фіналі дійсно зійшлись найкращі конкретно на даний момент спортсмени – лідер посіву Александр Звєрєв та тенісист, який, об’єктивно, проводить фантастичну американську серію Бен Шелтон.

Дебютант великих фіналів

Давайте саме із Шелтона і почнемо. Для американського тенісиста цей титульний матч стане першим на мейджорах в усій кар’єрі. Не можна сказати, що Бен до нього йшов аж надто багато років. Здається, все сталось саме вчасно. Сьогодні американський тенісист точно не буде явним андердогом. Він доходить до першого фіналу вже достатньо досвідченим гравцем, який може претендувати на трофей. До того ж, у Бена ще є той запал і азарт, притаманний молодим тенісистам, тож виходить, буквально, шалена суміш.

Так, Шелтон досі дуже залежний від свого настрою і своєї подачі. І ці речі, якщо бути відвертими, доволі взаємопов’язані. Але і погоджуватися з формулюванням про те, що Звєрєву сьогодні доведеться грати проти відвертого “подавана”, я б не став. Так, швидкість польоту м’яча під 250 км/год може загнати в глухий кут будь-якого суперника. Але не тільки на це покладається у своїй грі Шелтон.

Із настроєм справи можуть піти по-різному. Так, трибуни, які вже багато років чекають американського чемпіона на US Open в чоловічій одиночці (а останнім таким ставав в 2003-му році Енді Роддік, після чого почалась ера Роджера Федерера із його 5-ма поспіль титулами в Нью-Йорку), точно подарують Бену шалену підтримку. А вона Шелтона стовідсотково заряджає.

Але з іншого боку, від стартового мандражу убезпечитися буде надзвичайно важко. Хай у Звєрєва досвід гри у фіналах мейджорів далеко не завжди був позитивним, але таких матчів Александр провів вже достатньо у своїй кар’єрі. Тільки цього сезону Звєрєв проведе свій третій титульний матч на Грендслемах. І в двох попередніх до Александра питань не так вже й багато – титул в Парижі і, нарешті, серйозна боротьба із Сіннером в Лондоні.

Історія особистих протистоянь

І ось ми підходимо до ще одного фактора, який точно буде тиснути на Шелтона – історії особистих протистоянь зі Звєрєвим. 0:5! Бен ще не вигравав у німецького спортсмена жодного матчу. Більше того, в цих зустрічах американець виграв тільки один сет – ще в стартовому поєдинку між спортсменами в Цинциннаті у 2024-му році.

Програвав Шелтон Звєрєву на всіх покриттях. І на його батьківщині – на змаганнях в Штутгарті та Мюнхені, і у себе вдома – дві поразки стались на згадуваному вже турнірі в Цинциннаті. Останній матч між тенісистами відбувся минулого сезону на Підсумковому турнірі і тут знову сильнішим опинився Звєрєв, і знову в двох партіях.

З іншого боку, в Нью-Йорку із Шелтоном сталось багато подій, до яких можна застосувати слово “вперше”. Він вперше в фіналі, він вперше переграв Алькараса після трьох поразок поспіль… Чому б вперше не побороти і Звєрєва?

Шлях до фіналу

Простим його не назвеш для жодного з фіналістів. Обидва проводили на корті в середньому трохи більше трьох годин за матч. Звєрєв двічі вигравав п’ятисетовики, причому не на вирішальних стадіях, як це можна було очікувати, а ще на самому початку турніру. Далі, правда, Александр не віддав суперникам жодного сету.

Правда, варто знову відмітити шалене везіння Звєрєва із турнірним шляхом. Вдруге в сезоні він дістався до фіналу мейджора не зігравши проти жодного спортсмена із топ-20 світового рейтингу. Найбільш високорейтинговим суперником в Нью-Йорку став Лучано Дардері (22-га ракетка світу). Звєрєв в цьому точно не винен, бо не він же змушував вилітати всіх потенційних топових суперників. Але відмітити цей факт варто.

Шелтон зіграв один п’ятисетовий матч, зате який! На тай-брейці вирішального сету здолав Карлоса Алькараса. Той поєдинок завершився в 3:33 ночі за місцевим часом і, здавалося б, витиснув із Бена всі сили, але він зібрався і переграв Тіафо у півфіналі. Фантастична стійкість.

Але загалом без втрати партії американець пройшов тільки Ціціпаса в четвертому колі. В усіх інших матчах Бен віддавав суперникам бодай партію. З одного боку нічого страшного в цьому немає – Шелтон, навпаки, показав, що вміє долати труднощі під час зустрічей. А з іншого, виходить що без певних спадів американець провести матч у форматі п’яти сетів поки не може. Ну а Звєрєв – це точно той суперник, який вміє подібними спадами користуватися.

Чого очікувати на корті

Так, цілком логічно сказати, що найбільш грізною зброєю Шелтона є подача. Все-таки, не кожен день можна побачити, як перший м’яч летить зі швидкістю під 250 км/год. Але… Є два важливих нюанси. Перший: Бен вміє не тільки подавати і про це ми вже щойно говорили. Американський тенісист може і на задній лінії “відпахати”, і варіативність в одному розіграші показати, швидко перейти із захисту в атаку і навпаки.

А другий факт може бути навіть трохи несподіваним. Якщо дивитися на середню швидкість першої подачі, то у Звєрєва вона вища. Причому, суттєво. В двох останніх зустрічах проти Ван Зандсхулпа та Хачанова ця цифра у Александра була за 210 км/год. Це ми про середню швидкість, хочу ще раз підкреслити. А от у Шелтона в тих самих двох останніх матчах середні швидкість першого м’яча навіть за 200 км/год не перевалювала. Найближче до цієї відмітки Бен підійшов в протистоянні проти Ціціпаса – 197 км/год.

Але навіть при цьому Бен може настріляти кілька десятків ейсів за матч, але все-таки говорити, що під постійним тиском в геймах на подачі суперника буде тільки Звєрєв теж не правильно. Шелтону теж доведеться ще пошукати шанси на прийомі і не факт, що їх у американця буде багато.

А загалом можна уявити, що Звєрєв намагатиметься грати якомога ефективніше та спокійніше. А от Шелтон буде покладатися на емоції та кураж. І чи вистачить Александру терпіння та витримки спокійно гнути свою лінію і не зриватися на ті самі емоційні рішення? На початку сезону у мене були б серйозні сумніви. А зараз… Здається, після першого трофею на мейджорі Звєрєв дійсно подорослішав, а тому він може цілком претендувати на другий Грендслем. І в сезоні, і в кар’єрі.