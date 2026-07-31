Майстер-клас для сина легенди. Алекс Де Мінор розгромив Круса Х’юїтта і продовжує захист титулу в Вашингтоні

Лідер посіву змагань категорії ATP 500 у американському Вашингтоні діючий чемпіон турніру австралійський тенісист Алекс Де Мінор продовжує захист минулорічного титулу. На стадії другого кола поточного турніру Алекс впевнено переграв свого співвітчизника Круса Х’юїтта, який є сином легендарного спортсмена Ллейтона Х’юїтта. На перемогу в матчі Алекс Де Мінор витратив всього годину ігрового часу.

(1) Алекс Де Мінор – (Q) Крус Х’юїтт – 6:2, 6:3

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Можливо, навіть трохи прикро через те, що казка Круса Х’юїтта в Вашингтоні закінчилась настільки болючою і безальтернативною поразкою. Але, з іншого боку, боротися на рівних із представниками топ-10 світового рейтингу Крусу точно ще зарано. І своїми виступами в столиці США попри розгромну поразку в другому колі син Ллейтона Х’юїтта точно може бути задоволений.

Де Мінор почав зустріч без жодної поваги до родини Х’юїттів. Алекс оформив одразу 3 брейки поспіль, повів у рахунку 5:0 та вийшов подавати на стартовий сет із баранкою для суперника. Крус повного розгрому таки уникнув і одну упущену подачу відіграв, але повернути інтригу в партію Х’юїтту, звісно ж, не вдалось. Аж надто великою була перевага діючого чемпіона.

Можливо візуально в другому сеті боротьби було трохи більше, але Де Мінор повністю контролював перебіг матчу, тому міг собі дозволити перейти в економ-режим. Та навіть його Алексу вистачило для того, аби швидко повести із брейком, а потім ще раз відзначитися на прийомі. Другою виграною подачею Х’юїтта лідер посіву і поставив переможну крапку в матчі.

В 1/4 фіналу змагань у Вашингтоні Алекс Де Мінор зіграє проти американського спортсмена Брендона Накашими.