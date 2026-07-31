Вольова перемога за дві з половиною години. Бен Шелтон крокує у чвертьфінал турніру у Вашингтоні

2-й номер посіву змагань категорії ATP 500 американський тенісист Бен Шелтон стає чвертьфіналістом домашнього турніру. На стадії другого кола Бен здобув вольову перемогу над представником Франції Юго Юмбером (29-та ракетка світу). Шелтон програв стартовий сет зустрічі на тай-брейці, але лишив за собою дві наступні партії. На непросту перемогу Бен Шелтон витратив майже дві з половиною години ігрового часу.

(2) Бен Шелтон – Юго Юмбер – 6:7(3), 6:3, 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Очікувати багато брейків в матчі таких суперників було б аж надто оптимістично. От в стартовому сеті нікому так і не вдалось відзначитися на прийомі, хоча наприкінці партії і було кілька геймів, а яких спортсмени почергово заробляли брейк-поінти.

Тай-брейк першого сету Шелтон почав із виграного на прийомі розіграша, але розвинути або хоча б втримати цю перевагу Бен не зумів. Два наступні розіграші на власній подачі американець програв і в підсумку віддав Юмберу тай із рахунком 7:3.

В другому сеті у Юго почались серйозні проблеми із подачею і Шелтон одразу в трьох геймах заробляв брейк-поінти. Реалізувати свій шанс Бен зумів тільки в одному із них, але цього другому номеру посіву цілком вистачило для того, аби перевести матч у вирішальний відрізок.

Але його Шелтон ледь не почав із провалу. Вже в стартовому геймі на власній подачі Бен отримав рахунок 0:40, але відігрався з потрійного брейк-поінту у суперника. В середині сету 0:40 виникло вже на подачі Юмбера, але француз поборотися за гейм не зміг – Шелтон оформив брейк під нуль і повів в рахунку.

Перевага ця, на диво, не стала вирішальною. Вже в наступному геймі Шелтон упустив власну подачу і дозволив Юго повернутися в сет. Та все ж сил у Бена лишилось набагато більше. В 9-иу геймі він ще раз відзначився на прийомі, а в 10-му успішно подав на матч, відігравши в цьому геймі брейк-поінт у Юмбера.

В 1/4 фіналу змагань у Вашингтоні Бен Шелтон зіграє проти представника Чилі Алехандро Табіло.