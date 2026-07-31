Перемога із характером. Еліна Світоліна здолала екс-нейтралку на старті змагань у Вашингтоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на змаганнях категорії WTA 500 в американському Вашингтоні, на яких вона отримала 2-й номер посіву. В матчі стартового для себе другого кола турніру Еліна в двох дуже непростих сетах переграла кваліфаєрку Поліну Кудерметову, яка нині представляє Узбекистан. На складну перемогу в матчі Світоліна витратила приблизно півтори години ігрового часу.

(2) Еліна Світоліна – (Q) Поліна Кудерметова – 7:6(4), 6:4

Джерело фото: x.com, користувач: Mubadala DC Open

Навряд від Еліни Світоліної варто було очікувати феєричного тенісу після тривалої паузи. А українська тенісистка проводила свій перший матч після раннього вильоту з Вімблдону та загалом скликаного трав’яного сезону. І дійсно, Еліні знадобився певний час на те, аби знов відчути ігровий ритм. До того ж, суперниця провела дуже непоганий матч.

Але, на щастя, жодна пауза у виступах не змусила Еліну втратити характер і бажання боротися. Саме завдяки цим факторам Світоліна видряпала перемогу в стартовому сеті, який складався дуже непросто для 2-ї ракетки турніру у Вашингтоні.

В першому відрізку матчу Кудерметова тричі вела в рахунку із геймом на прийомі в активі. І якщо перша програна подача у виконанні Світоліної точно не була трагедією – Еліна упустила її на самому початку зустрічі, але доволі швидко відігралась брейком під нуль, – то два наступних порятунки були справжнім випробуванням на міцність для української спортсменки.

В середині сету Еліна знову програла власний гейм. Таким чином, суперниця отримала рахунок 5:3 на свою користь. Кудерметова вийшла подавати на партію, але Світоліна відігралась. Проблеми на цьому не завершились, бо Еліна вже в наступному геймі знову програла подачу і Поліна отримала другу нагоду поставити крапку в сеті.

Екс-нейтралка навіть заробила сет-поінт на власній подачі, але і цього разу Еліна встояла. Українська спортсменка ліквідувала цей м’яч, оформила третій зворотній брейк, перевела партію на тай і вже на ньому оформила бойову перемогу в сеті.

В другій партії Світоліна повернула собі впевненість у власній грі і почала диктувати умови на корті. В середині сету Еліна здобула перевагу із брейком, яка і стала ключовою. Але довести зустріч до перемоги було не таким вже й простим завданням.

Кудерметова намагалась врятуватися і в одному з геймів була дуже близька до цього. Світоліній довелось відігравати одразу 3 брейк-поінти, проте українська спортсменка з цим непростим завданням впоралась.

В 1/4 фіналу турніру в Вашингтоні Еліна Світоліна зіграє проти представниці Філіппін Александри Еали, яка в другому раунді переграла минулорічну чемпіонку змагань канадську спортсменку Лейлу Фернандес.

Трохи більше місяця тому шляхи Світоліної та Еали перетиналися в чвертьфіналі змагань у Берліні, і тоді перемогу в зустрічі здобула саме представниця Філіппін.