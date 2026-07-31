Топова перемога над першим дуетом турніру. Юлія Стародубцева виходить у півфінал парних змагань в Мемфісі

Українсько-мексиканський дует Юлія Стародубцева / Рената Сарасуа стає автором дійсно гучної сенсації на парних змаганнях в Мемфісі, де триває турнір категорії WTA 250. На стадії чвертьфіналу Юлія та Рената в трьох сетах переграли лідерок посіву австралійсько-американську пару Сторм Гантер / Дезері Кравчик. Стародубцева і Сарасуа вибороли перемогу на чемпіонському тай-брейці і витратили на неї 1 годину і 35 хвилин ігрового часу.

Юлія Стародубцева / Рената Сарасуа – (1) Сторм Гантер / Дезері Кравчик – 2:6, 6:4, 10:7

Джерело фото: Instagram, користувач: memphis_classic

В стартовому сеті зустрічі Гантер та Кравчик наочно демонстрували, за що їх вважають топовими парними спеціалістами. Юлія та Рената двічі програли власні подачі і опинились у непростій ситуації – 1:4. Так, була нагода одну програну подачу відіграти, але Стародубцева і Сарасуа не реалізували потрійний брейк-поінт і в підсумку розгромно програли стартовий сет – 2:6.

В наступній партії українсько-мексиканському дуету вдалось стабілізувати гру, хоча ініціативою й досі володіли лідерки посіву. Сторм і Дезері в трьох геймах сету мали брейк-поінти, але не реалізували жодного з них. В підсумку, можна сказати, що Гантер і Кравчик банально не дотиснути суперниць. Юлія та Рената витримали і в останній момент з першого ж брейк-поінту в сеті оформили успіх на прийомі, а разом із ним і перемогу в партії.

Тай-брейк до 10 очок Стародубцева і Сарасуа почали просто блискуче – 5:1. Але лідерки посіву не здались і скоротили відставання до мінімуму – 6:7 та їхня подача. На щастя, Юлія та Рената зібрались і впевнено провели завершення тай-брейку та здобули сенсаційну перемогу – 10:7.

За вихід у парний фінал турніру в Мемфісі Юлія Стародубцева та Рената Сарасуа посперечаються із 4-м дуетом посіву Марія Козирєва / Мая Ламсден.

Нагадаємо, що в одиночному розряді на турнірі в Мемфісі Юлія Стародубцева поступилась вже на самому старті, програвши екс-третій ракетці світу Слоан Стівенс.