Дива не сталось. Александр Звєрєв без проблем розібрався з Артуром Фері та вийшов у свій перший фінал Вімблдону

Німецький тенісист Александр Звєрєв пробивається у титульний матч на другому поспіль Турнірі Великого Шолому. В боротьбі за вихід в перший у кар’єрі фінал Вімблдону Александр без будь-яких проблем здолав головну сенсацію поточного мейджора британського спортсмена Артура Фері (114-та ракетка світу). На перемогу в матчі Звєрєву знадобилось 3 сети та дві з чвертю години ігрового часу.

(2) Александр Звєрєв – (WC) Артур Фері – 7:6(0), 6:2, 6:4

Джерело фото: wimbledon.com

По суті, Фері вистачило на боротьбу тільки в одному сеті протистояння. В першій партії Звєрєв швидко повів із брейком, але дозволив супернику моментально відігратися і навіть дотягнути до тай-брейку. Але вже на ньому Александр показав тотальну домінацію – 7:0 і виграш стартової партії.

В двох наступних сетах Фері серйозно втратив у швидкості, подача взагалі не приносила йому жодних дивідендів, ну а Звєрєв грав розкуто, невимушено і дуже потужно. В підсумку – повний розгром без натяку на інтригу.

В фіналі Вімблдону – 2026 Александр Звєрєв тепер зіграє із переможцем матчу Яннік Сіннер – Новак Джокович.