Ще одна українка програє в півфіналі Вімблдону. Поліна Скляр поступилась “нейтралці” в боротьбі за вихід в титульний матч юніорського турніру

Українська тенісистка Поліна Скляр не зуміла пробитися в титульний матч юніорського Вімблдону серед дівчат. На стадії півфіналу Поліна в трьох партіях поступилась “безпрапорній” Анні Пушкарьовій, яка в Лондоні отримала 14-й номер посіву. Після програного стартового сету Скляр змогла повернутися в матч і впевнено взяти другу партію, але вирішальний відрізок зустрічі склався для юної української спортсменки далеко не найкращим чином. Півфінальна зустріч тривала трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(14) Анна Пушкарьова – (15) Поліна Скляр – 6:4, 2:6, 6:1

Джерело фото: Instagram, користувач: _polima_skliar_

Нагадаємо, що для Поліни Скляр цей виступ на Вімблдоні став дебютним. Тож вихід у півфінал юніорського мейджора можна вважати вкрай успішним результатом для юної української тенісистки.

Також на стадії півфіналу вчора завершила боротьбу на Вімблдоні в одиночному жіночому розряді Марта Костюк, яка в двох партіях поступилась представниці Чехії Лінді Носковій.