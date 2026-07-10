Залишаться безпрапорними. World Tennis продовжила відсторонення російської федерації тенісу

“Нейтральні” тенісисти, які представляють країни-агресорки, продовжать виступати в турі без національної символіки. Попри рішення МОК рекомендувати зняти всі обмеження для “нейтральних” спортсменів, World Tennis (колишня ITF) прийняла рішення залишити в силі відсторонення російської федерації тенісу.

Про таке рішення World Tennis повідомляють “болотяні” спортивні ЗМІ із посиланням на пресслужбу організації. Це рішення означає, що російські та білоруські тенісисти залишаються відстороненими від командних змагань, а в турі мають право виступати у нейтральному статусі без використання національної символіки країн-агресорок.

Нагадаємо, скандальне рішення МОК нещодавно прокоментувала Марта Костюк.