Переможна серія триває. Анастасія Соболєва виходить в півфінал 100-тисячника в Німеччині і опиняється за крок від повернення в топ-200 світового рейтингу

Українська тенісистка Анастасія Соболєва продовжує свою фантастичну переможну серію до 13-ти поспіль виграних матчів. На стадії 1/4 фіналу змагань категорії ITF W100 в німецькому місті Ашафенбург Анастасія в двох партіях впевнено здолала представницю Словенії Далілу Якупович (358-ма ракетка світу). Обидва сети зустрічі закінчились із рахунком 6:4 на користь української тенісистки. На вихід у півфінал 100-тисячника в Німеччині Анастасія Соболєва витратила трохи менше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

Анастасія Соболєва – Даліла Якупович – 6:4, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04, автор: @ralfhreinecke

Анастасія максимально потужно почала це протистояння і змогла повести в рахунку одразу із двома брейками. Втім, Якупович швидко відіграла один брейк, а потім, за рахунку 3:5 завадила українській тенісистці подати на перемогу в першому сеті. На щастя, після порятунку суперниці Соболєва не опустила ракетку і зуміла оформити ще один брейк, яким і поставила крапку в партії.

Другий сет Соболєва знову почала із виграного на прийомі гейму, але Даліла знову змогла відігратися. Але, як і в першій партії, завершення сету залишилось за Анастасією, яка зуміла ще раз відзначитися на прийомі і оформити 13-ту поспіль перемогу.

Серія Анастасії Соболєвої почалась кілька тижнів тому на змаганнях в польському Гданську. На них Анастасія виграла свій найбільший трофей в кар’єрі, а потім повторила успіх на змаганнях цієї ж категорії ITF W50 в Німеччині.

Переможна серія дозволила Анастасії Соболєвій впритул наблизитись до топ-200 в live-рейтингу. Перемога в наступному мачті дасть можливість українській тенісистці увірватися в двісті найкращих тенісисток світу.

За вихід в фінал 100-тисячника в Ашафенбурзі Анастасія Соболєва посперечається із “безпрапорною” Юлією Авдєєвою.