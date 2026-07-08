Несподівано без інтриги. Александр Звєрєв розгромив Тейлора Фріца на шляху до півфіналу Вімблдону – 2026

Німецький тенісист Александр Звєрєв продовжує успішні виступи на британському мейджорі і вперше в кар’єрі пробивається у півфінал Вімблдону. На стадії 1/4 фіналу Александр, який у Лондоні отримав 2-й номер посіву, в трьох партіях переграв американського спортсмена Тейлора Фріца (7-ма ракетка світу). На впевнену перемогу в протистоянні Александр Звєрєв витратив навіть трохи менше двох годин ігрового часу.

(2) Александр Звєрєв – (6) Тейлор Фріц – 6:4, 6:4, 6:2

Джерело фото: wimbledon.com

Так, до Ролан Гарросу – 2026 головним невдахою великих турнірів було прийнято вважати саме Александра Звєрєва. Але, давайте бути відвертими, Тейлор Фріц теж не так часто показує на мейджорах свій справжній рівень тенісу. Завжди американцю щось заважає дістатися до вирішальних стадій турнірів і хіба що US Open – 2024, на якому Тейлор в титульному матчі програв Янніку Сіннеру є виключенням в цій невдалій серії Фріца на Турнірах Великого Шолому.

А у Фріца ж є все для того, аби боротися із топовими суперниками. Особливо на швидких кортах. І, здавалося, що після впевненої перемоги над Бубліком в четвертому колі Тейлор буде готовий нав’язати боротьбу Звєрєву. Тим більше, що Александру довелось виходити третій день поспіль – його матч четвертого кола проти Легечки розтягнувся на два ігрові дні і німецький спортсмен в дограванні точно не виглядав супер впевненим.

Але сьогодні і Звєрєв показав дуже достойний рівень тенісу, і Тейлор нагадував хіба що бліду тінь самого себе. Хоча, саме Фріц почав матч із брейк-поінтів – американець зачепився вже за стартовий гейм на подачі суперника, але відзначитися так і не зумів. А от Звєрєв вже в наступному геймі провів майстер-клас із реалізації своїх можливостей.

В принципі, до самого завершення першого сету у Фріца не було особливих шансів на те, аби відігратися. Але вони виникли під час подачі Звєрєвим на сет. Хвилиний спад у виконанні німецького тенісиста і Тейлор вже має подвійний брейк-поінт. Але знову своєю нагодою на порятунок Фріц не скористався, та й Александр відіграв максимально зібрано.

Насправді в подальшому шансів у Тейлора на прийомі не було від слова “зовсім”. Єдине питання полягало в тому, чи не вдасться йому, випадково, дотягнути до тай-брейку і спробувати поборотися за партію на ньому. Але якщо в другому сеті інтрига протрималась аж до 9-го гейму, в якому Звєрєв оформив ключовий і єдиний брейк, то в третій партії Фріц посипався набагато раніше – Александр двічі взяв подачу суперника фактично в дебюті сету і зняв всі питання щодо переможця.

В півфіналі Вімблдону – 2026 Александр Звєрєв зіграє проти британського спортсмена Артура Фері, який у своєму чвертьфіналі сенсаційно вибив із боротьби італійця Флавіо Коболлі.