Поліна Скляр пробивається в чвертьфінал юніорського Вімблдону – 2026

Сьогодні на кортах Вімблдонського турніру – 2026 стався ще один надзвичайно успішний результат для українського тенісу. Поліна Скляр успішно подолала стадію третього кола змагань серед дівчат та стала чвертьфіналісткою юніорського турніру. В матчі 1/8 фіналу Поліна здобула вольову перемогу над представницею Румунії Маєю Ілінкою Бурческу. Скляр на тай-брейці програла стартовий сет, але протягом подальших двох сетів виключно посилювала гру та за трохи більше ніж дві години ігрового часу здобула підсумкову перемогу.

Поліна Скляр – Мая Ілінка Бурческу – 6:7(5), 6:3, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: _polima_skliar_

Цікаво, що саме з румунською спортсменкою Маєю Ілінкою Бурческу Поліна Скляр виступала в парному розряді Вімблдону. Проте Поліна та Мая поступились вже в стартовому раунді турніру.

В 1/4 фіналу юніорського Вімблдону серед дівчат Поліна Скляр зіграє проти “нейтралки” Марії Макарової, яка в Лондоні отримала 7-й номер посіву.