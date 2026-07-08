Визначено суперницю Марти Костюк по 1/2 фіналу Вімблдону. Лінда Носкова переграла Елізе Мертенс в чвертьфіналі мейджора

Чеська тенісистка Лінда Носкова вперше в кар’єрі пробивається у півфінал Турніру Великого Шолому. На стадії 1/4 фіналу Вімблдону – 2026 Лінда, яка отримала в Лондоні 9-й номер посіву, в двох партіях переграла представницю Бельгії Елізе Мертенс (25-та ракетка світу). Для перемоги в кожному із сетів протистояння Носковій вистачило по одному брейку. На вихід в півфінал трав’яного мейджора Лінда Носкова витратила трохи більше 1 години і 45 хвилин ігрового часу.

(9) Лінда Носкова – (25) Елізе Мертенс – 6:4, 7:5

Джерело фото: wimbledon.com, автор: AELTC/Jonathan Nackstrand

Для Лінди матч почався із дуже непростого гейму на власній подачі, в якому Носкова була змушена рятуватися із брейк-поінту. Навряд хтось в цей момент міг передбачити, що це був єдиний шанс на прийомі для Елізе Мертенс, яким бельгійська тенісистка так і не скористалась.

Отже, Носкова втримала гейм і дуже швидко стабілізувала гру на подачі. А із середини партії чеська спортсменка почала серйозно тиснути на прийомі. В четвертому геймі Мертенс врятувалась з трьох брейк-поінтів, але наприкінці партії Елізе таки упустила власну подачу. Одразу після брейку Лінда спокійно подала на перемогу в партії.

В другому сеті Елізе трималась, скільки могла. В стартовому геймі вона відіграла 3 брейк-поінти. За кілька хвилин Мертенс була змушена взяти медичний тайм-аут та звернутися до фізіо. Але що б не відбувалось на корті, сценарій гри не змінювався – Лінда впевнено тримала свої подачі і намагалась нав’язувати боротьбу на прийомі.

Ще раз демонструвати характер Мертенс довелось в 9-му геймі, коли вона втримала подачу з трьох прихованих матч-болів у суперниці. Але весь героїзм Елізе закінчився в 11-му геймі другого сету. Носкова оформила надзвичайно важливий брейк і одразу після нього подала на перемогу.

За вихід у фінал Вімблдону – 2026 Лінда Носкова посперечається із українською тенісисткою Мартою Костюк, яка у своєму матчі 1/4 фіналу впевнено переграла Ясміне Паоліні із Італії.