Сенсація із баранкою. Артур Фері несподівано переграв Флавіо Коболлі в чвертьфіналі Вімблдону – 2026

Британський тенісист Артур Фері сенсаційно пробивається у півфінал домашнього Турніру Великого Шолому. На стадії 1/4 фіналу Артур несподівано переграв італійця Флавіо Коболлі, який був посіяний на змаганнях під 9-м номером. Володар wild card від організаторів Вімблдону здобув перемогу в трьох партіях, а у заключному сеті матчу взагалі відвісив супернику повноцінну баранку. На вихід в півфінал ВІмблдону – 2026 Артур Фері витратив дві з чвертю години ігрового часу.

(WC) Артур Фері – (9) Флавіо Коболлі – 6:4, 7:6(4), 6:0

Джерело фото: wimbledon.com

Можна було уявити, що Фері після двох поспіль надзвичайно важких п’ятисетових матчів буде не найкращим чином почуватися на корті у плані фізики. Але, певно, підтримка рідних трибун настільки заряджала британського тенісиста, що у сьогоднішньому матчі його втоми не було помітно зовсім.

Стартовий сет зустрічі минав у доволі рівній боротьбі. До того ж, перші шанси на прийомі виникли саме у Коболлі, який свій перший і єдиний в партії брейк-поінт не реалізував. Але несподівано наприкінці цього відрізку матчу Фері заробив свій перший брейковий м’яч, який був для нього ще й сет-поінтом на прийомі, та реалізував його.

Коболі, здавалося б, зробив правильні висновки. Вже в стартовому геймі другого сету італійський тенісист оформив брейк, причому зробив його під нуль. Правда, в тому геймі і сам Артур серйозно допомагав супернику своїми помилками. Та Флавіо не довго втримував перевагу – вже в середині сету Фері відігрався. Надалі спортсмени спокійно тримали подачі і дотягнули до тай-брейку, на якому британський тенісист зіграв бездоганно – всі виграні розіграші на власній подачі і 2 міні-брейки.

Здавалося б, Коболі опинився у непростій ситуації і не має іншого вибору, окрім як кидати всі сили на порятунок. Але італійський тенісист виявився не готовим до цього матчу. Третій сет став бенефісом Фері, який не просто взяв потрібну для перемоги партію, а й виграв її під нуль.

В 1/2 фіналу Вімблдону Артур Фері, який вже став головною сенсацією турніру, зіграє проти німецького спортсмена Александра Звєрєва, який так само в трьох партіях впевнено здолав Тейлора Фріца.