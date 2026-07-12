Александр Звєрєв Янніку Сіннеру: “Тепер ти мені геть не подобаєшся”

Німецький тенісист Александр Звєрєв, який поступився в фіналі Вімблдонського Турніру – 2026 лідеру світового рейтингу Янніку Сіннеру, з гумором привітав свого суперника по титульному матчу із перемогою. В коментарях після протистояння Александр віддав належне команді італійського спортсмена, а також подякував своїй за досягнення останніх кількох місяців.

Джерело фото: wimbledon.com

Александр Звєрєв: “Янніку, тепер ти мені геть не подобаєшся. Я програв тобі вже 9 матчів поспіль (тут Александр помилився, бо, насправді, він програв 10-ту зустріч). Але, насправді, я вітаю Янніка. Він вкотре довів, чому він є найкращим тенісистом планети.

Було чудово зіграти із тобою на центральному корті. Так, сьогодні все склалось не на мою користь, але ти заслуговуєш на цю перемогу.

Також хочу привітати команду Янніка. Зараз ви перебуваєте на вершині, але коли ви тільки починали, то були за межами топ-10. Думаю, що і Яннік погодиться із тим, що це результат спільної роботи.

Хочу сказати кілька слів і своїй команді. Ми провели два неймовірних місяці, хоч і програли в цьому фіналі. До цього року я жодного разу не доходив на Вімблдоні навіть до чвертьфіналу. А зараз я вперше зіграв у вирішальному матчі.

В 29 років я вперше по-справжньому відчув, що здатен завоювати цей трофей. Дякую вам за це.