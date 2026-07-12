Захистив минулорічний титул. Яннік Сіннер переграв Александра Звєрєва в фіналі Вімблдону

Італійський тенісист Яннік Сіннер, який є лідером поточного світового рейтингу, стає переможцем Вімблдонського турніру – 2026. В титульному матчі трав’яного Турніру Великого Шолому Яннік в чотирьох сетах здолав 2-го номера посіву німця Александра Звєрєва. На перемогу в другому поспіль фіналі лондонського мейджора Яннік Сіннер витратив трохи менше 3 годин і 50 хвилин ігрового часу.

(1) Яннік Сіннер – (2) Александр Звєрєв – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4

Джерело фото: wimbledon.com

І все-таки Сіннер. Друга поспіль перемога на Вімблдоні. Десята, повторюсь, десята поспіль перемога над Александром Звєрєвим. Не без боротьби, не без інтриги, в дуже цікавому і конкурентному матчі, але він знову лишається за італійцем. Ще той удар по впевненості Александра, який тільки-но став додавати в цьому компоненті після перемоги на Ролан Гаррос.

Але з ментальністю Звєрєва будемо розбиратися пізніше. Зараз всі овації і компліменти на адресу Янніка. Італійцю було важко, особливо в двох стартових партіях, в яких суперник показав свою найкращу гру. Але з часом Сіннер почав знаходити слабкі місця в грі Звєрєва. А сам жодної хвилини не дозволяв собі розслабитися чи зіграти в півсили.

Яннік заслужив. Правду кажуть, в турі є Алькарас, Сінеер і всі інші. А поки Карлос лікується є тільки італієць, який у бойовому стані може забирати будь-який трофей. І не факт, що Алькарас після повернення зможе дотягнутися до цього рівня.