Яннік Сіннер: “Я маю бути обережним”

Італійський тенісист Яннік Сіннер, який захистів свій чемпіонський титул на Вімблдоні, після переможного фіналу звернувся до свого суперника по титульному матчу німецького тенісиста Александра Звєрєва. Яннік висловив впевненість у тому, що за такої гри Александр колись забере трофей Вімблдону, а також додав, що має переживати за звання першої ракетки світу.
Джерело фото: wimbledon.com
Яннік Сіннер: “Хочу звернутися до Александра, його команди і родини. В Парижі ти здійснив одну з головних мрій в кар’єрі. Сьогодні тобі не вистачило зовсім небагато. Тому, якщо ти продовжиш так грати, цей трофей точно одного разу опиниться у тебе вдома.
Я знаю, що ти прагнеш стати першою ракеткою світу. І ти вже близько. Тому я маю бути обережним.
Нагадаємо, Яннік Сіннер здобув свій другий поспіль титул на Вімблдоні. В фіналі італійський тенісист в чотирьох сетах переграв німця Александра Звєрєва.