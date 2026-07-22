Впевнено здолала колишню 60-ту ракетку світу. Анастасія Соболєва крокує у чвертьфінал 100-тисячника в Австрії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва продовжує успішні виступи на 100-тисячнику в австрійському місті Амштеттен, на якому вона отримала 3-й номер посіву. На стадії другого кола Анастасія впевнено переграла турецьку спортсменку Чаглу Буюкакчай (410-й номер поточного світового рейтингу), яка свого часу була 60-ю ракеткою світу. На перемогу в протистоянні Соболєва витратила всього трохи більше ніж 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.

(3) Анастасія Соболєва – Чагла Буюкакчай – 6:1, 6:4

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

На самому початку зустрічі Анастасія швидко захопила ініціативу і повела в рахунку одразу із двома брейками – 4:0. Буюкакчай відставання скоротила, але вже в наступному геймі Соболєва ще раз відзначилась на прийомі. В підсумку, українська спортсменка з першої ж спроби поставила переможну крапку в партії – 6:1.

В другій партії Чаглі вдалось трохи вирівняти гру. Соболєва знову повела зі швидким брейком, але Буюкакчай одразу ж відігралась і тривалий час тримала власні подачі. Але ближче до завершення зустрічі Анастасія таки змогла ще раз відзначитися на прийомі. І знову хочеться відзначити те, як впевнено і спокійно Соболєва подала на матч.

В 1/4 фіналу змагань в Австрії Анастасія Соболєва зіграє проти переможниці чеського дербі Анна Шишкова – Анета Куцмова.