Не без проблем здолала представницю п’ятої сотні світового рейтингу. Олександра Олійникова із важкої перемоги почала виступи в Гамбургу

Українська тенісистка Олександра Олійникова, яка на змаганнях в німецькому Гамбургу отримала перший номер посіву, із непростої перемоги почала виступи на турнірі. В першому раунді змагань категорії WTA 250 Олександра в трьох партіях переграла місцеву спортсменку Настасью Шунк (418-та ракетка світу). На перемогу в зустрічі Олійникова витратила трохи більше 2 годин і 40 хвилин ігрового часу.

(1) Олександра Олійникова – (WC) Настасья Шунк – 6:2, 3:6, 7:5

Джерело фото: Instagram, джерело: hamburgopen

Незважаючи на доволі впевнену за рахунком перемогу в стартовому сеті, сама партія вийшла надзвичайно бойовою та складною для Олійникової. Про це свідчить хоча б тривалість першого сету – він розтягнувся на цілу годину ігрового часу.

Стартові гейми взагалі перетворились на справжні марафони. Олійникова втримала першу подачу в матчі, відігравши 4 брейк-поінти, а рахунок рівно фіксувався 10 разів. І це в одному геймі! А такий бойовий гейм був не один.

Загалом в першому сеті Олександра вийшла переможницею із раннього обміну брейками, першою стабілізувала гру на власній подачі, а наприкінці сету ще раз відзначилась на прийомі та забрала партію.

Другий сет почався із рівної боротьби, але в його другій половині Олійникова посипалась. Українська тенісистка двічі поспіль програла власну подачу і дозволила суперниці перевести зустріч у вирішальний відрізок.

В ньому повернулась нервова боротьба і Олександра, здавалося б, знову захопила ініціативу. Олійникова повела в рахунку – 5:2 і мала перевагу з двома брейками, але двічі не подала на перемогу, а між цими геймами ще й не реалізувала матч-бол на прийомі.

Шунк здійснила справжній камбек, але довести його до кінця німкені не вдалось. Олійникова змогла ще раз відзначитися на прийомі і з третьої спроби таки подати на перемогу.

В другому раунді змагань в Гамбургу Олександра Олійникова зіграє проти іспанської тенісистки Лейре Ромеро Гормас.