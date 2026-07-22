Впоралась всього за годину. Дарія Снігур оформила вихід у чвертьфінал змагань у Празі

Українська тенісистка Дарія Снігур, яка на змаганнях категорії WTA 250 в чеській Празі отримала 8-й номер посіву, стає учасницею чвертьфінальної стадії турніру. В другому колі Дарія впевнено розібралась із представницею Туреччини Айлою Аксу (216-та ракетка світу). Зустріч минула за тотальної ігрової переваги Снігур. На перемогу в матчі українська спортсменка витратила всього годину ігрового часу.

(8) Дарія Снігур – (LL) Айла Аксу – 6:3, 6:2

Джерело фото: Instagram, користувач: snigur_27

Дарія протягом усього матчу володіла повною ігровою ініціативою. В стартовій партії українська тенісистка здобула перевагу одразу у два брейки, щоправда, із першої спроби не подала на перемогу в сеті. Але вже в наступному геймі Снігур оформила перемогу в цьому відрізку зустрічі завдяки ще одному брейку.

В другій партії Дарія знову здобула швидку перевагу в рахунку і цього разу не давала суперниці жодних шансів на порятунок. Більше того, Снігур знову поставила крапку в сеті, та й в усьому матчі, ще одним успішним геймом на прийомі.

В 1/4 фіналу змагань у Празі Дарія Снігур зіграє із переможницею матчу Нікола Бартункова – Ланлана Тараруді.