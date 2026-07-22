Віддала всього 4 гейми. Ангеліна Калініна впевнено пробивається в чвертьфінал турніру в Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна, яка на змаганнях категорії WTA 250 в німецькому Гамбурзі отримала 2-й номер посіву, більш ніж впевнено долає стадію другого кола. В боротьбі за вихід в чвертьфінал Ангеліна в двох партіях здолала представницю Аргентини Марію Лурдес Карле (231-ша ракетка світу). Якщо Калініна і давала прииводи засумніватися в своїй тотальній перевазі на корті, то ці ситуації були лишень епізодичними. На перемогу в протистоянні Ангеліна Калініна витратила трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(2) Ангеліна Калініна – (Q) Марія Лурдес Карле – 6:1, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: angie_kalinina

На самому початку зустрічі Ангеліна змогла відзначитися на прийомі і повести із брейком, але вже в наступному геймі українська тенісистка програла власну подачу, причому під нуль. Та цей момент можна назвати хвилинним спадом у діях Калініної, яка швидко повернула собі повний контроль над зустріччю. До завершення стартового сету Ангеліна ще двічі взяла подачу суперниці і завершила партію із розгромним рахунком – 6:1.

Потужно Калініна почала і другу партію. Після нетривалого обміну виграними геймами на власних подачах Ангеліна двічі відзначилась на прийомі та повела – 5:2. В цей момент зустріч не надовго перервали через дощ і після відновлення гри Калініна не змогла з першої спроби подати на перемогу. Але вже в наступному геймі Ангеліна оформила ще один брейк і саме цим геймом на прийомі поставила переможну крапку в зустрічі.

В 1/4 фіналу змагань в Гамбурзі Ангеліна Калініна зіграє із переможницею німецького дербі Тамара Корпач – Юлія Штусек.

Нагадаємо, що вчора із дуже непростої перемоги свої виступи в Гамбурзі розпочала інша українська тенісистка – Олександра Олійникова, яка стала лідеркою посіву змагань.