Лінда Носкова виграє чеське дербі у Кароліни Мухової і стає тріумфаторкою Вімблдону – 2026

Чеська тенісистка Лінда Носкова стає переможницею Вімблдонського турніру – 2026. В титульному матчі трав’яного Турніру Великого Шолому Лінда в драматичному трисетовому поєдинку здолала свою співвітчизницю Кароліну Мухову (9-та ракетка світу). Носкова мала завершувати матч в двох партіях, але Мухова здійснила неймовірний камбек. Втім, на третю партію Кароліні банально не вистачило сил. На перемогу в першому у кар’єрі фіналі мейджорів Лінда Носкова витратила майже дві з половиною години ігрового часу.

(9) Лінда Носкова – (10) Кароліна Мухова – 6:2, 5:7, 6:3

Джерело фото: wimbledon.com

Огляд матчу, схоже, перетвориться на серію подяк на адресу тенісисток. Але так і має бути, коли суперниці дарують справжню драматичну битву в титульному матчі турніру такого рівня. Отже, перша подяка буде загальна – обом спортсменкам за зустріч, яка дійсно тримала в напрузі і дарувала справжнє задоволення від тенісу.

Подяка Лінді Носковій за те, що показала ту гру, яка і має приносити результат на траві. Ставка на потужну подачу і швидкі розіграші в один-два удари. Суцільний тиск і прямолінійність. На траві потрібно грати саме так. Саме за такий теніс і люблять це покриття.

Але не без ложки дьогтю на адресу Лінди. І справа навіть не в тому, що замість неї ми б воліли бачити в фіналі Марту Костюк. Носкова переграла українку більш ніж заслужено. Критикувати чеську спортсменку хочеться за інший момент.

Коли Мухова наприкінці другого сету починала свій камбек, публіка активно підтримувала Кароліну. Не зі зла. Просто хотілось продовження матчу. І Лінда після програного гейму демонстративно закривала вуха, аби не чути цю підтримку. Зрозуміло, емоціїї. Зрозуміло, нерви. Але це було некрасиво.

Кароліні подяка за те, що вона врятувала, здавалося б, швидкоплинний матч без інтриги. Врятувала з рахунку 2:6, 2:5. І це було фантастично. Так, Гофф забрала надто багато сил і їх на третій сет не вистачило. Але за камбек – подяка.

Ну і вітання Лінді. Вона заслужила.