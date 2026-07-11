Третій фінал поспіль. Анастасія Соболєва продовжує переможну серію і виходить в титульний матч 100-тисячника в Німеччині

Українська тенісистка Анастасія Соболєва продовжує свою фантастичну переможну серію до 14-ти поспіль виграних матчів. На стадії 1/2 фіналу 100-тисячника в німецькому місті Ашаффенбург Анастасія в двох партіях переграла безпрапорну спортсменку Юлію Авдєєву (191-ша ракетка світу). На вихід в титульний матч Анастасія Соболєва витратила дві години ігрового часу.

Анастасія Соболєва – (6) Юлія Авдєєва – 6:3, 7:6(4)

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04, автор: @ralfhreinecke

І знову варто відзначити дуже потужний старт матчу у виконанні української тенісистки. Анастасія змогла зробити два поспіль брейки в самому дебюті зустрічі і повести в рахунку – 4:0. Так, із першої спроби подати на перемогу в стартовій партії у Соболєвої не вийшло, але українська спортсменка мала запас, тож спокійно завершила сет на свою користь з другої спроби.

А от у другій партії зустрічі відзначитися на прийомі не вдалось жодній із суперниць. Хоча, шанси на те, аби виграти подачу опонентки, були у обох. Соболєва відіграла 5 брейк-поінтів, причому в одному із геймів на самому початку сету Анастасія врятувалась з рахунку 0:40. А от Авдєєва ліквідувала 4 брейкові м’ячі, які заробила українська спортсменка.

В підсумку доля сету вирішилась на тай-брейці, який Анастасія провела трохи більш впевнено та стабільно. На ньому Соболєва і оформила свою 14-ту поспіль перемогу.

За третій поспіль титул Анастасія Соболєва посперечається із переможницею матчу Єкатеріне Горгодзе – Теодора Костович.