Харрі Хеліоваара та Генрі Паттен виграють Вімблдон – 2026 у чоловічому парному розряді

Фінсько-британський дует Харрі Хеліоваара/Генрі Паттен перемагає на Вімблдонському Турнірі – 2026 в чоловічому парному розряді. В титульному матчі лондонського мейджора Харрі та Генрі, які були посіяні під 1-м номером, в двох партіях переграли 6-ту пару турніру Марсело Аревало / Мате Павіч. На перемогу в фіналі Хеліоваара та Паттен витратили трохи більше 1 години і 40 хвилин ігрового часу

(1) Харрі Хеліоваара / Генрі Паттен – (6) Марсело Аревало / Мате Павіч – 7:6(4), 7:6(3)

Джерело фото: x.com, користувач: Wimbledon

За весь фінальний матч жодна пара так і не змогла відзначитися на прийомі. Більше того, за поєдинок не було зафіксовано жодного брейк-поінту. А ось на тай-брейках Хеліоваара та Паттен відіграли набагато стабільніше суперників.

Для Харрі Хеліоваари та Генрі Паттена титул в Лондоні стає вже третім в кар’єрі на Турнірах Великого Шолому. До того ж, вони вдруге виграють Вімблдон. Минулого разу Харрі та Генрі тріумфували на трав’яному мейджорі в 2024-му році.