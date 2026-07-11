Українка зіграє в фіналі Вімблдону. Марія Кочерженко пробилась в титульний матч змагань U14

Юна українська тенісистка Марія Кочерженко пробивається в фінал Вімблдонського турніру у віковій категорії до 14 років. На стадії 1/2 фіналу Марія в двох партіях перемогла представницю Бразилії Едуарду Гомеш. На перемогу у важкому протистоянні Кочерженко витратила 1 годину і 20 хвилин ігрового часу.

Марія Кочерженко – Едуарда Гомеш – 6:3, 7:5

Джерело фото: ФТУ

Марія далеко не найкращим чином почала зустріч і дозволила суперниці повести одразу із двома брейками – 0:3. Але коли українська спортсменка увійшла в гру, у Гомеш майже не лишилось шансів. Кочерженко виграла 6 геймів поспіль і залишила стартовий сет за собою із прихованою “баранкою” для суперниці.

В другій партії юна українська спортсменка швидко повела в рахунку і тривалий час втримувала перевагу. Але за рахунку 5:4 Марія не змогла подати на перемогу, причому на брейк-поінті Кочерженко припустилась подвійної помилки.

Втім, на щастя, Марія змогла взяти себе в руки, оформити ще один брейк і з другої спроби поставити крапку в матчі та оформити вихід у фінал.

За титул Вімблдону U14 Марія Кочерженко посперечається із американською спортсменкою Ішею Манчалою.

Нагадаємо, що у півфінал Вімблдону U14 Марія Кочерженко пробилась завдяки успішним виступам на груповій стадії, де українська спортсменка здобула 3 перемоги в трьох матчах.