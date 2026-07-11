Паула Бадоса виграє перший трофей з 2024-го року. Іспанська тенісистка бере титул на турнірі WTA Challenger в Бостаді

Колишня друга ракетка світу іспанська тенісистка Паула Бадоса стає переможницею змагань категорії WTA Challenger в шведському Бостаді. В титульному матчі турніру Паула, яка нині займає доволі скромну 141-шу сходинку світового рейтингу, в двох партіях переграла представницю Швейцарії Сімону Вальтерт (90-та ракетка світу). На перемогу в фіналі Паула Бадоса витратила трохи більше двох годин ігрового часу.

Паула Бадоса – (4) Сімона Вальтерт – 7:5, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: swedishopen

Паула Бадоса виграє перший титул з серпня 2024-го року, коли вона тріумфувала на змаганнях категорії WTA 500 у Вашингтоні. Турнір категорії WTA Challenger іспанська тенісистка виграє вперше. А на рівні WTA Паула має 4 трофеї, в тому числі найбільший для себе титул на тисячнику в Індіан-Веллсі.