Мінус дві українки. Анастасія Соболєва та Єлизавета Котляр завершують виступи на Челленджері в Румунії

Дві українські тенісистки майже синхронно завершують боротьбу в одиночному розряді змагань категорії WTA Challenger в румунському місті Тиргу-Муреш. На стадії другого кола свої матчі програли Єлизавета Котляр, яка починала виступи на турнірі ще з сита кваліфікації, та Анастасія Соболєва (на фото). Єлизавета у напруженому матчі на тай-брейці вирішального сету поступилась представниці Сербії Мії Рістіч, а Анастасія ще під час першого сету зустрічі проти 5-ї ракетки турніру Лаури Самсон із Чехії була вимушена знятися через проблеми зі здоров`ям.

Мія Рістіч – Єлизавета Котляр – 2:6, 6:2, 7:6(4)

(5) Лаура Самсон – Анастасія Соболєва – 4:2, ret

Цікаво, що в чвертьфіналі турніру в Тиргу-Муреші Мія Рістіч та Лаура Самсон зіграють між собою. Українських тенісисток в основній сітці турніру не залишилось.