Розгромив безпрапорного фаворита. Бернард Томіч переграв Карена Хачанова в Лос-Кабосі

Австралійський тенісист Бернард Томіч, який наразі займає доволі скромну 171-шу позицію у світовому рейтингу, здобуває сенсаційну перемогу на стадії другого кола змагань категорії ATP 250 в Лос-Кабосі. В боротьбі за вихід в чвертьфінал турніру в Мексиці Бернард в двох партіях переграв одного з фаворитів турніру 4-го номера посіву “нейтрального” Карена Хачанова. На перемогу в матчі Томіч витратив трохи менше ніж півтори години ігрового часу.

(Q) Бернард Томіч – (4) Карен Хачанов – 6:2, 6:4

Джерело фото: facebook, користувач: Abierto Los Cabos

Бернард Томіч із середини стартового сету став дуже щільно тиснути на прийомі і в підсумку зумів оформити 2 брейки. Хачанов теж мав нагоду бодай раз взяти подачу суперника, але на брейк-поінтами австралійський тенісист зіграв максимально уважно та впевнено, тож всі ці шанси “нейтрала” так і лишились нереалізованими.

Другу партію із брейку почав вже Хачанов, який конче прагнув переломити хід протистояння. Але Томіч проявив характер і відповів двома виграними на прийомі геймами. Цей ривок дозволив Бернарду оформити вихід у чвертьфінал турніру в Лос-Кабосі.

Бернард Томіч вперше за 6 років виходить в 1/4 фіналу турнірів ATP. Востаннє екс-17-й номер світового рейтингу діставався до цієї стадії ще в 2019-му році, коли в липні зіграв в чвертьфіналі турніру в Атланті.

Суперником Бернарда Томіча по чвертьфіналу турніру в Лос-Кабосі стане переможець матчу Кемерон Норрі – Джеймс Дакворт.