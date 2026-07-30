Поєдинок проти колишньої “нейтралки” з другої сотні рейтингу. Еліна Світоліна – Поліна Кудерметова. Анонс матчу другого кола турніру в Вашингтоні

Сьогодні пізньої ночі українська тенісистка Еліна Світоліна починає виступи на змаганнях категорії WTA 500 в американському Вашингтоні. В старовому для себе другому раунді Еліна зіграє проти представниці Узбекистану Поліни Кудерметової. Суперниця, якщо бути відвертими, цілком зручна як для такого великого турніру, і точно прохідна. Але це не означає, що у Світоліної не може виникнути проблем. Еліна брала серйозну паузу у виступах і саме в цьому протистоянні почне набирати форму перед головними змаганнями американської серії.

(2) Еліна Світоліна – (Q) Поліна Кудерметова – початок о 03:00 ночі за київським часом

Джерело фото: офіційний сайт турніру Mubadala DC Open

Напевно, є два об`єктивних фактори, які можуть насторожувати прихильників українського тенісу перед стартом Еліни Світолної на турнірі в Вашингтоні. Перший – кілька не надто вдалих турнірів поспіль. Але, давайте подивимось уважніше на ті змагання, на яких українська тенісистка вилітала вже на ранніх стадіях.

По-перше, після надзвичайно насиченого і успішного грунтового сезону Еліна одразу ж перейшла на траву і зіграла одразу на трьох змаганнях. А це, на секундочку, абсолютно не фірмове покриття для Світоліної. Відповідно, поразку від Александри Еали в Берліні розцінювати як провал точно не потрібно.

Зі змагань в Бад-Гомбурзі Світоліна після першої перемоги вирішила знятися. Логічне рішення, враховуючи наближення Вімблдону. Таких відмов за тиждень до старту мейджора не цураються багато топових спортсменів. Ну а на самому трав`яному Турнірі Великого Шолому Еліна програла в українському дербі Дарії Снігур – спортсменці, яка вміє і любить грати на швидкому покритті. І яка зараз, на нашу радість, перебуває у дуже непоганій формі.

А тепер скажіть, хіба можна назвати такі результати Світоліної провальними? Точно ні. Еліна не стрибнула вище голови у короткому трав`яному сезоні, але навряд від неї хтось височезних результатів на цьому покритті і очікував.

Другий фактор, який може турбувати, це – тривала пауза у виступах. І тут є як плюси, так і мінуси. Сама Світоліна говорить, що після Вімблдону їй точно потрібна була невеличка відпустка для відновлення. В першу чергу – ментального. І якщо Еліні дійсно вдалось перезавантажитись, то це точно пішло на користь.

А от випадіння з ігрового ритму – це дійсно може бути проблемою. Але різниця в класі із сьогоднішньою суперницею цілком може дати Світоліній можливість поступово входити в гру, призвичаюватися до покриття і намацувати свою гру. Плюс, Кудерметова – точно не та спортсменка гру якої Світоліній потрібно довго вивчати. Поліна не показує на корті нічого такого, до чого б Еліні варто було б готуватися окремо. Тому і факт того, що спортсменки вперше зіграють між собою, навряд вплине на хід матчу.

Не можна сказати, що у Кудерметової з ігровою практикою справи є набагато кращими. Так, у Вашингтоні вона виграла вже 3 матчі – 2 в кваліфікації у суперниць відповідного рівня. І в першому раунді у Крістіни Букси. Ніби, іспанська тенісистка наразі є 40-ю ракеткою світу і перемога над суперницею такого рівня має бути вагомим результатом для Кудерметової. Але, якщо подивитися ближче на форму Букси, багато що стає зрозумілим.

Крістіна програла вже 7-й матч поспіль. Востаннє Букса перемагала ще на змаганнях в Індіан-Веллсі на початку березня цього року. Як з такими результатами вона ще втримує настільки високу позицію в рейтингу – інше питання. Головне те, що перемогу Кудерметової над такою суперницею не варто переоцінювати. Просто сама Букса виявилась катастрофічно не готовою до матчу.

Але, якщо відкинути результати екс-нейтралки у Вашингтоні, то на хардовому покритті вона грала не так вже й багато. Поліна виступала в Афінах, де вже на старті поступилась Марії Саккарі, ось в принципі і весь її доробок в другій половині сезону. Та й на початку тенісного року, одразу після Australian Open Кудерметова не поїхала грати весняну американську серію в Індіан-Веллсі та Маямі, а одразу почала грунтові виступи на турнірах набагато нижчої категорії.

Як висновок, можемо зазначити, що форма Світоліної дійсно може бажати кращого, але у суперниці із нею справи не набагато кращі. Та й покриття точно не стане козирем Кудерметової. Незважаючи на те, що представниця Узбекистану проведе у Вашингтоні вже четвертий матч, відкритий хард точно не є коронним покриттям для сьогоднішньої суперниці Еліни.

Так, Світоліна розцінює змагання у Вашингтоні, як етап підготовки до US Open та двох американських тисячників. І переоцінювати значення цього турніру для самої Еліни не варто. Але якщо вже й хочеться перевірити свої сили в умовах максимально наближених до бойових, Світоліній треба діставатися хоча б до чвертьфіналу. Де, до речі, українську тенісистку вже чекає Еала. Взяти реванш за поразку в Берліні теж було б непогано.