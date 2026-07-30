Вперше в сезоні пробився в чвертьфінал Челленджера. Вадим Урсу продовжує успішні виступи на змаганнях в турецькому Самсуні

Український тенісист Вадим Урсу, який на змаганнях категорії ATP Challenger в турецькому місті Самсун отримав 8-й номер посіву, стає учасником чвертьфінальної стадії турніру. В другому колі Вадим в напруженому трисетовому матчі здобув вольову перемогу над представником Казахстану Денисом Євсєєвим (441-ша ракетка світу). Урсу віддав супернику стартовий сет зустрічі, але переломив хід протистояння та залишив за собою дві наступні партії. На перемогу в матчі Вадим Урсу витратив трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

(8) Вадим Урсу – Денис Євсєєв – 4:6, 6:3, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: ursuvadym

На самому початку зустрічі Вадим упустив власну подачу, але зумів доволі швидко відновити перевагу в рахунку. Правда, вже в наступному геймі після зворотнього брейку Урсу знову зіткнувся із проблемами на власній подачі – цей гейм український тенісист почав із рахунку 0:40, але відіграв потрійний брейк-поінт. Євсєєв своїм шансом все-таки скористався і з шостого брейк-поінту в цьому геймі зумів ще раз відзначитися на прийомі. Це відставання Урсу вже не відіграв.

Але надалі Вадим не давав приводів засумніватися в стабільності власної подачі. До завершення зустрічі Урсу якісно відпрацював абсолютно всі свої гейми. При цьому український тенісист встиг тричі відзначитися на прийомі. Один брейк Вадим оформив в другому сеті і цього вистачило для того, аби перевести матч у вирішальний відрізок. Ще двічі Урсу взяв подачу суперника в третій партії.

Вадим Урсу вперше в сезоні зіграє в чвертьфіналі турніру категорії ATP Challenger. Востаннє на цій стадії Урсу грав в листопаді минулого року, коли пробився в 1/4 фіналу турніру в Ісламабаді. Наступним суперником українського тенісиста в Самсуні стане переможець матчу між лідером посіву Даном Аддедом із Франції та японським тенісистом Кента Мійосі.