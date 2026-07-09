11-й виграний матч поспіль. Анастасія Соболєва успішно стартувала на 100-тисячнику в Німеччині

Українська тенісистка Анастасія Соболєва із впевненої перемоги починає виступи на змаганнях категорії ITF W100 в німецькому місті Ашаффенбург. В матчу першого кола Анастасія в двох партіях переграла місцеву спортсменку Еву Беннеманн (322-га ракетка світу). На перемогу, яка стала для української спортсменки вже 11-ю поспіль, Анастасія Соболєва витратила трохи більше 1 години і 45 хвилин ігрового часу.

Анастасія Соболєва – Ева Беннеманн – 6:2, 6:3

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04, автор: @ralfhreinecke

Анастасія Соболєва дуже потужно почала стартовий матч на 100-тисячнику в Німеччині. Фактично в самому дебюті першого сету українська тенісистка змогла вирішити його долю. Соболєва повела одразу із двома брейками – 4:0 і більш ніж впевнено втримала цю перевагу до перемоги в партії.

Другий сет, правда, із брейку почала вже Беннеманн, але Анастасія максимально швидко перевернула хід партії. Соболєва двічі поспіль відзначилась на прийомі і перетворила рахунок – 0:2 на доволі комфортні цифри на табло – 4:2. Більше того, крапку в матчі Соболєва поставила ще одним успішним геймом на подачі суперниці.

В другому раунді 100-тисячника в Ашаффенбурзі Анастасія Соболєва зіграє проти лідерки посіву італійської тенісистки Лучії Бронцетті (125-та ракетка світу).

Нагадаємо Анастасія Соболєва виграла 2 поспіль турніра категорії ITF W50 в польському Гданську та німецькому Вайхінгені. Таким чином переможна серія української тенісистки досягла позначки в 11 виграних матчів поспіль.