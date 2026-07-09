Марта Костюк: “Це дуже-дуже далеко від принципів чесної гри”. Півфіналістка Вімблдону висловилась про можливий допуск росіян на Олімпійські Ігри

Українська тенісистка Марта Костюк, яка сьогодні оформила історичний для себе вихід у півфінал Вімблдону – 2026, на прес-конференції після матчу проти Ясміне Паоліні прокоментувала рішення МОК про тимчасове зняття санкцій з олімпійського комітету країни-агресорки. Марта заявила, що таке рішення точно суперечить принципам чесної гри і зі свого боку вона сподівається обіграти кожну росіянку, із якою зустрінеться на корті під час Олімпійських Ігор.

Джерело фото: wimbledon.com

Марта Костюк: Я вважаю, що це – жахливе рішення. Воно дуже-дуже далеке від принципів чесної гри. По відношенню до всіх країн, які беруть участь в Олімпійських Іграх, і не тільки щодо України. Я на 100 відсотків не погоджуюсь із цим рішенням. Багато людей вже висловились щодо цього рішення і вони теж не погоджуються. Але не думаю, що щось зміниться. Я просто хочу вийти на корт і перемогти кожну росіянку, проти якої гратиму на Олімпіаді.

Журналіст: Чи вважаєте ви, що маєте позначити цю проблему для ITF?

Марта Костюк: Так, звісно, ми будемо щось робити. Не зараз, не перед півфіналом Вімблдону. Можливо, під час американської серії турнірів, коли в мене буде можливість поговорити з моєю командою, з дівчатами (іншими українськими тенісистками – ред), представниками уряду, щоб подумати, що ми можемо зробити.