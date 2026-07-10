Переграла першу ракетку турніру і продовжила фантастичну переможну серію. Анастасія Соболєва виходить в чвертьфінал 100-тисячника в Німеччині

Українська тенісистка Анастасія Соболєва стає чвертьфіналісткою змагань категорії ITF W100 в німецькому місті Ашаффенбург. На стадії другого кола Анастасія в двох партіях здолала лідерку посіву італійську спортсменку Лучію Бронцетті (125-та ракетка світу). Соболєва витратила на перемогу трохи більше 1 години і 50 хвилин ігрового часу.

Анастасія Соболєва – (1) Лучія Бронцетті – 6:4, 7:5

Джерело фото: Instagram, користувач: anastasiia_sobolieva04

Таким чином українська тенісистка довела свою переможну серію до 12-ти поспіль виграних матчів. За цей час Анастасія виграла два турніри категорії ITF W50.

В 1/4 фіналу змагань в Німеччині Анастасія Собоолєва зіграє проти представниці Словенії Даліли Якупович (358-ма ракетка світу).